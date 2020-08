लहान-मोठ्या भावाचा प्रश्नच नाही, कॉंग्रेसच्या या नेत्याने खोडले राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्याचे वक्तव्य...

नागपूर : काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये लहान आणि मोठ्या भावाचा प्रश्नच उद्‍भवत नाही. किमान समान कार्यक्रमानुसार महाआघाडी सरकारचे काम सुरळीत सुरू असल्याचा दावा करून ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी माजी केंद्रीयमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांचे वक्तव्य खोडून काढले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यक्रमात पटेल यांनी आता राज्यात आम्ही मोठे भाऊ असल्याचे सांगितले होते. यावर राऊत यांनी फारसे भाष्य केले नाही. परंतु, हा मुद्दा महाआघाडीत गैरलागू असल्याचे सांगितले. शहर व ग्रामीण भागात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने स्थिती भीषण होत आहे. त्यासाठी प्रत्येकाने काळजी घेणे आवश्यक आहे. समूह संक्रमण होत आहे. लॉकडाऊन हा काही उपाय नाही. त्यामुळे ही स्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे. तसेच खासगी रुग्णालयांबाबत अनेक तक्रारी असून त्यावरही लवकरच तोडगा काढण्यात येईल, असेही त्यांनी पत्रकारांशी अनौपचारिक चर्चेदरम्यान त्यांनी स्पष्ट केले. वीज बिलात देणार सवलत गायधने यांनी अन्य कारणांमुळे आत्महत्या केली. मात्र विरोधकांकडून त्यास राजकीय रंग दिला जात आहे. त्यांच्याकडे वर्षभराची थकबाकी असल्याने मोठ्या प्रमाणात बिल आले होते. वीज वितरण कंपनीचे महिन्याला १२ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. उद्योगधंदे बंद असल्याने विजेची मागणी नाही. उद्योगांचा वापर वाढावा, यासाठी मार्ग काढण्यात येत आहे. विजेबाबत सवलत देण्याचा प्रस्तावावर मंत्रिमंडळात चर्चा करून लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. यातून ग्राहकांना थोडा दिलासा मिळेल, असेही नितीन राऊत यांनी सांगितले. संपादन : अतुल मांगे

