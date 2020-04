खऱ्या गरजवंतांनाच मिळावी मदत यासाठी सरसावली टुगेदर वुई कॅन ही स्वयंसेवी संस्था

नागपूर : समाजात विविध प्रवृत्तीची माणसे असतात. काही कठीण काळात समाजसेवा करतात आणि काही त्यातही आपले खिसे कसे भरता येतील, यासाठी प्रयत्न करतात. न भुतो असे कोरोना संकट संपूर्ण जगावर कोसळलले असताना अनेक मदतीचे हात पुढे आले आहेत. पैश्‍यापासून जीवनावश्‍यक वस्तुंपर्यंत सगळ्यात गोष्टींची मदत समाजातील दानदाते करीत आहेत. मात्र काही समाजकंटकांमुळे ती मदत गरजुंपर्यंत न पोहोचता मध्येच दुसरीकडे जाते, असे होऊ नये आणि गरजुंपर्यंत ती मदत पोहोचावी म्हणून स्वयंसेवी संस्था पुढे सरसावल्या आहेत. अवश्य वाचा - लाॅकडाउनमध्येही महिलांवर अत्याचार सुरुच; तक्रारी मात्र कमी कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भाव गेल्या सव्वा महिन्यापासून वाढत आहे. या परिस्थितीत बऱ्याच स्वयंसेवी संस्थांच्यावतीने शहरातील गरीब आणि गरजू नागरिकांना भोजन आणि जीवनावश्‍यक साहित्याचे वाटप करण्यात येत आहे. या वाटपादरम्यान अनेकदा अन्नाची नासाडी होणे किंवा एकाच व्यक्तीला वारंवार लाभ होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे स्वयंसेवी संस्थांना एकत्र करून त्यांच्यामार्फत खऱ्या अर्थाने गरजूंना फायदा व्हावा यासाठी "टु गेदर वुई कॅन' या स्वयंसेवी संस्थांच्या समुहातर्फे निरीक्षण करण्यात येत आहे.

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावात अनेक मजूर आणि गरीब कुटूंबावर आर्थिक संकट ओढविले आहे. या गरजूंना मदत करण्यासाठी सरकार आणि स्वयंसेवी संस्था पुढे येऊन समाजातील गरजवंतांना मदतीचा हात देत आहेत. केवळ संस्थांच नव्हे तर काही नागरिक स्वत:हून अन्नदान आणि धान्याचे वाटप करताना दिसून येत आहेत. मात्र, बरेचदा गरजूंना फायदा मिळण्याऐवजी काही विशिष्ट लोक अन्नधान्याच्या किट मिळविण्याच्या उद्देशाने आपली नावे वारंवार देत विविध संस्थांकडून मदत लाटण्याचे काम करीत आहेत. अनेकदा अन्न वाटप करताना विशिष्ट पॅकींग नसल्याने अन्न खराब होण्याचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे दिलेल्या नियमावलीनुसारच भोजन वाटप आणि धान्याच्या किटचे वाटप करणे गरजेचे असल्याने या सर्व स्वयंसेवी संस्थांवर लक्ष ठेवण्याच्या उद्देशाने "टु गेदर वुई कॅन'द्वारे आढावा घेण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी आणि अतिरिक्त पोलिस आयुक्त निलेश भरणे व अधिकारी यावर नियंत्रण ठेवत आहे. शिवाय संस्थांना साहित्य वाटपासाठी मदत म्हणून येणारा निधी थेट संस्थेला देण्याची सोयही याद्वारे करण्यात येणार आहे. गैरफायदा घेतला जाऊ नये

बऱ्याच प्रमाणात स्वयंसेवी संस्थांद्वारे भोजन आणि अन्नधान्याचे वाटप करण्यात येत आहे. मात्र, त्याचा लाभ समाजातील गरज नसलेले नागरिकही घेत आहेत. हा प्रकार थांबविण्यासाठीच "टु गेदर वुई कॅन'तर्फे माहिती घेण्यात येत आहे.

शाहिद शरीफ, अध्यक्ष एज्यु फर्स्ट

