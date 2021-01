नागपूरकरांनो सावधान! कोरोना अजूनही घालतोय थैमान; महिनाभरात तब्बल २६० रुग्णांनी गमावले प्राण 

नागपूर ः वर्षाचा शेवटच्या दिवशी जिल्ह्यात कोरोनाचा कहर कमी झाला असल्याचे दिसून आले. तीनशे ते चारशेच्या दरम्यान कोरोना बाधित सापडत आहेत. हीच गती शेवटपर्यंत राहिली. चाचण्यांची संख्या वाढल्यानंतरही गुरूवारी नव्याने ३९३ बाधितांची भर पडली आहे. तर २४ तासांमध्ये ८जण दगावले आहेत. ऑगस्ट सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरच्या तुलनेत डिसेंबरमध्ये मृत्यूमध्ये घट दिसून आली. डिसेंबरमध्ये २६० जण दगावले आहेत. नवीन कोरोना स्ट्रेंनचे भय नागरिकांच्या मनात दिसून येत नाही. गुरूवारी नव्याने आढळलेल्या ३९३ बाधितांमुळे आतापर्यंत कोरोनाबाधितांची संख्या १ लाख २३ हजार ७६७ वर पोहोचली आहे. तर एकूण मृत्यूंची संख्या ३ हजार ९३० झाली आहे. जिल्हयात आता रुग्णालयांत उपचार घेणाऱ्या कोरोनाबाधितांची संख्या देखील वेगाने कमी होताना दिसत आहे. सद्या केवळ ८८५ गंभीर कोरोनाबाधित मेडिकल, मेयो, एम्ससह इतर रुग्णालयात दाखल आहेत. यामुळेच मृत्यूमध्ये घट होताना दिसते. २४ तासांत दगावलेल्या ८ बाधितांमध्ये शहरातील ४, ग्रामीण भागातील १ तर जिल्ह्याबाहेरचे ३ मृत्यू आहेत. विशेष असे की, आता शहरातील कोरोनाबाधितांची संख्या ९८ हजारावर पोहोचली आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यानं केला अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग;... जिल्ह्यात आज ४ हजार ९६६ चाचण्या झाल्या आहेत. यापैकी खासगी प्रयोगशाळेमध्ये १६४१ चाचण्या झाल्या आहेत. सरकारी प्रयोगशाळेपेक्षा खासगीत चाचणी करण्याचा कल नागरिकांमध्ये दिसून येत आहे. नीरी प्रयोगशाळेमध्ये एकही चाचणी गुरूवारी करण्यात आली नाही. तर एम्समध्ये ४७४ चाचण्या झाल्या आहेत. यातील ८जण बाधित आढळली. तर मेडिकलमध्ये ७३० चाचण्या झाल्या असून यातील ३९ बाधित आढळले. मेयोतील ९५१ चाचण्यांमध्ये ७९ बाधित आढळले तर माफसूमधील ७८ चाचण्यांमध्ये १२ जण बाधित आढळले. ६६४ रॅपिड ॲन्टीजेन चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. गृहविलगीकरणात २ हजार ५०४ कोरोनाबधितांवर उपचार सूरू आहेत. आज ३३५ जणांनी कोरोनावर मात केली असून आतापर्यंत कोरोनामुक्तांची संख्या १ लाख १६ हजार ५५ झाली आहे. कोरोनाच्या नवीन स्ट्रेन आणखी एक संशयित दाखल मेडिकलमध्ये कोरोनाच्या नव्या स्ट्रेनचे संशयित सात जण दाखल करण्यात आले आहेत. यात दोन महिलांसह एक सहा वर्षाचा मुलाचा समावेश आहे. तर चार पुरुष दाखल आहेत. गुरूवारी (ता.३१) रात्री उशीरा कोरोनाच्या नवीन बदलत्या स्ट्रेनचा संशयित कोरोनाबाधित दाखल झाला आहे. त्यालाही मेडिकलच्या पेईंग वॉर्डात दाखल करण्यात आले आहे. ब्रिटन प्रवासाच पार्श्वभूमी असून कोरोनाबाधित आढलल्यामुळे त्याला डॉक्टरांच्या निरीक्षणात ठेवण्यात आले आहे. सद्या दाखल असलेल्या ८ जणांची प्रकृती ठणठणीत आहे. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेचा संभ्रम दूर करा; भाजप शिक्षक आघाडीचे निवेदन असे आहेत जिल्ह्यातील कोरोना मृत्यू -एप्रिल -२ मृत्यू

-मे -९ मृत्यू

-जून -१४ मृत्यू

-जुलै -९३ मृत्यू

-ऑगस्ट -८६१ मृत्यू

-सप्टेंबर -१३७६ मृत्यू

-ऑक्टोंबर -६०२ मृत्यू

-नोव्हेंबर -२५८मृत्यू ,

-डिसेंबर -२६० मृत्यू संपादन - अथर्व महांकाळ

