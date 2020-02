तुकाराम मुंढेंचा आता सोशल मीडियावरून हल्ला, केले हे ट्विट...

नागपूर : महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे आणि सत्ताधाऱ्यांतील शीतयुद्ध आता सोशल मीडियावरही सुरू झाल्याचे चित्र आहे. आयुक्तांनी महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवरून रोखलेली विकासकामे पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश महापौर संदीप जोशी यांनी दिल्यानंतर आयुक्तांनी दुसऱ्याच दिवशी आर्थिक स्थिती व विकासाबाबत "ट्विट' केले. त्यांचे ट्विट सत्ताधाऱ्यांचे कान टोचणारे असल्याची चर्चा यानिमित्त रंगली आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर लक्ष केंद्रीत केले. महापालिकेला आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी त्यांनी कार्यादेश न झालेली, कार्यादेश झालेली, परंतु सुरू न झालेली कामेही रोखली. त्यामुळे सत्ताधारी नगरसेवकांचा संताप लपून राहीला नाही. 112 नगरसेवकांनी आयुक्तांची भेट घेतली. या भेटीत सभागृह सार्वभौम असल्याचे नमुद करीत सत्ताधाऱ्यांनी आयुक्तांना एकप्रकारे इशाराच दिला. जाणून घ्या - अनैतिक संबंधात तो ठरत होता अडसर, दिली तिने त्याची सुपारी गुरुवारी झालेल्या सभागृहात आयुक्तांनी घेतलेले निर्णय बहुमताच्या जोरावर सत्ताधाऱ्यांनी रद्द ठरविले. कार्यादेश झालेल्या कामे सुरू करण्याचे निर्देश असो की शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविण्याचा निर्णय असो, सभागृहात आयुक्तांच्या या दोन निर्णयासह इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू करण्याऐवजी सीबीएसई शाळा सुरू करण्याचा निर्णय अंशतः फिरविण्यात आला. त्यामुळे आयुक्तांची कोंडी झाल्याचे स्पष्ट दिसून आले. हे आहे ट्विटमध्ये सत्ताधाऱ्यांपुढे कधीही नमते न घेता शिस्तीत व नियमाने काम करणाऱ्या आयुक्तांनी दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 21 फेब्रुवारीला ट्विट केले. नागरिकांच्या विकासाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी शाश्‍वत विकासाचा दृष्टीकोन बाळगणे आवश्‍यक आहे. विकासाच्या दृष्टीला ध्येयाची जोड हवीच. मात्र, निधीही हवा, असे ट्विट त्यांनी केले आहे. त्यांच्या ट्‌विटचे अनेकांनी स्वागतही केले. काहींनी ट्‌विटला उत्तर देताना पीएफचा पैसाही खर्चासाठी वापरणे तर अतीच झाल्याचेही म्हटले. सत्ताधाऱ्यांना टोला काहींनी सिमेंट रस्त्याची कामे बंद करा, असेही आयुक्तांना सुचविले आहे. आयुक्तांचे ट्‌विट सत्ताधाऱ्यांना टोला असल्याची चर्चाही यानिमित्त रंगली आहे. त्यामुळे आयुक्त व सत्ताधारी वाद कुठल्या दिशेने जाईल, याबाबत नागपूकरांत चिंता व्यक्त केली जात आहे. विकासाच्या दृष्टीला ध्येयाची जोड आवश्‍यक आहे, परंतु निधीचीही गरज असल्याचे त्यांनी ट्विट केले.

