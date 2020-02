अनैतिक संबंधात तो ठरत होता अडसर, दिली तिने त्याची सुपारी 

धामणगावरेल्वे (जि. अमरावती) : विवाहानंतरही प्रियकरासोबत असलेल्या अनैतिक संबंधात अडसर ठरलेल्या पतीचा काटा काढण्यासाठी पत्नीनेच प्रियकराच्या मदतीने पन्नास हजार रुपयांमध्ये पतीच्या खुनाची सुपारी दिली. पोलिसांनी मृत व्यक्तीच्या पत्नीसह तिच्या प्रियकराला अटक केल्यानंतर ही बाब उघडकीस आली. हनुमंत प्रकाश साखरकर (वय 40) यांचा मृतदेह गुरुवारी (ता. 20) जिल्ह्यातील वर्धा नदीच्या पात्रात एका पोत्यात आढळून आला. मंगरुळदस्तगीर पोलिसांनी मृत हनुमंताच्या पत्नीसह तिचा मित्र उमेश सावळीकर (वय 36) या दोघांना शुक्रवारी (ता. 21) रात्री अटक केली. या व्यतिरिक्त अन्य दोघांनाही चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्याची विश्‍वसनीय माहिती आहे. चौकशीनंतर विवाहित महिला आणि तिच्या प्रियकराने या खुनाचा कट रचल्याची कबुली दिली. प्रेमात अडसर असलेल्या पतीचा काढला काटा उमेश सावळीकर याचे एक वर्षापासून हनुमंत साखरकर याच्या पत्नीसोबत अनैतिक संबंध होते. त्या संबंधाची चाहूल पती हनुमंतला लागली. त्यातूनच साखरकर दाम्पत्यामध्ये वाद सुरू झाला. त्यामुळे आपल्या प्रेमात अडसर ठरत असलेल्या पतीचा काटा काढण्यासाठी पत्नीने प्रियकर उमेशच्या मदतीने पन्नास हजार रुपयांमध्ये त्याच्या खुनाची सुपारी देऊन कट रचला, असे तथ्य चौकशीतून पुढे आल्याचे पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले. साखरकर यांचा खून करणाऱ्यांची नावे अटकेतील दोघांनी मंगरुळदस्तगीर पोलिसांना सांगितली. पोलिसांनी त्याआधारे दोन पथक नियुक्त करून इतर जिल्ह्यांत रवाना केले. अवश्‍य वाचा- कुख्यात गुंडाच्या हत्येने हादरले तुमसर ​ मृतदेह पोत्यात भरून वर्धा नदीत फेकला 14 फेब्रुवारी 2020 रोजी रात्री हनुमंत याचा वायरच्या साहाय्याने गळा आवळून खून करण्यात आला होता. त्यानंतर मृतदेह पोत्यात भरून वर्धा नदीच्या पात्रात फेकून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्यक्षात हत्या करणारे अद्याप पसार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. अटक केलेल्यादोघांना मंगरुळदस्तगीर पोलिसांनी शनिवारी (ता. 22) न्यायालयासमोर हजर केले. न्यायालयाने त्यांना बुधवारपर्यंत (ता.26 ) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

