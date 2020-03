नागपूरच्या आणखी दोघांना मिळाली रुग्णालयातून सुटी, बाधितांच्या संख्येतही वाढ

नागपूर : अमेरिकेतून प्रवास करून आलेल्या पहिला कोरोनाबाधित रुग्ण बरा झाला असून त्याला दोन दिवसांपूर्वी सुटी देण्यात आली. त्यापाठोपाठ शनिवारी त्यांच्या कुटुंबातील दोन बाधितांनाही मेडिकलमधून सुटी देण्यात आली. पहिल्या कोरोना बाधिताच्या पत्नीचा सहावा अहवालही निगेटिव्ह आला आहे. त्यामुळे त्यांनाही रविवारी मेडिकलमधून सुटी देण्यात येईल. हे कुटुंब आता कोरोनामुक्त झाले आहे, ही बाब दिलासा देणारी असली तरी खामला परिसरातील 43 वर्षीय व्यक्तीमुळे कोरोनाचा संसर्ग वाढल्याचे दिसून आले. दिल्लीतून रेल्वेतून आलेल्या या व्यक्तीच्या कुटुंबातील चौघे बाधित आढळले असून शनिवारी आणखी जरिपटक्‍यातील एका रुग्णासह दुसऱ्या एकाला बाधा झाल्याचे आढळून आले आहे. यामुळे बाधितांचा आकडा फुगला असून तो 11 वर पोहचला आहे. खामला येथून कोरोनाची लागण आता जरिपटका परिसरात पोहचली असल्याने तेथे एक बाधित आढळला. धक्कादायक बाब म्हणजे समुदाय प्रादुर्भावाच्या तिसऱ्या टप्यावरील या विषाणूने आता बजाजनगर, खामला, जरिपटका विळख्यात घेत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. लोकवस्तीमध्ये कोरोना दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नागपुरातील पहिल्या अमेरिकेतून आलेल्या कोरोनाबाधिताच्या पत्नीचा एक अहवाल पॉझिटिव्ह आला होता. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून त्यांच्यावर पुढील 24 तास लक्ष ठेवल्यानंतर घशातील द्रवाची फेरचाचणी होईल. 16 वर्षीय तरुणी बाधित

शनिवारी 28 मार्च रोजी कोरोना विषाणूची लागण झालेल्यांच्या संपर्कात आलेल्या आणखी दोघांच्या घशातील द्रवाचे नमुने कोरोनो बाधित असल्याचा अहवाल मेयोतील प्रयोगशाळेने दिली. बाधित रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्यांमध्ये एक 38 वर्षीय पुरुष आणि 16 वर्षीय तरुणीचा समावेश आहे. हा पुरुष खामल्यातील व्यापाऱ्याच्या दुकानात हेल्पर म्हणून कामाला होता. तर तरुणी ही याच दुकानात काम करणाऱ्या व्यवस्थापकाची मुलगी आहे. - नागपूर विद्यापीठाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील परीक्षांबाबत झाला हा महत्त्वाचा निर्णय नागपुरातील आलेख

-दैनिक संशयित: 62

-एकूण संशयित: 596

- मेडिकलमध्ये भरती व्यक्ती: 29

-मेयोत भरती व्यक्ती ः43

-एकूण भरती व्यक्ती: 358

-दैनिक तपासणी नमुने: 62

-एकूण तपासणी केलेले नमुने: 386

-आतापर्यंत पॉझिटिव्ह नमुने: 11

-पाठपुरावा सुरु असलेल्या व्यक्ती: 1012

-पाठपुरावा केलेल्या व्यक्ती : 49

