समाजाच्या मदतीसाठी काय करतेय ‘डोनेटकार्ट' .... वाचा सविस्तर

नागपूर ः स्वयंसेवी संस्थांना मदत करीत असताना ती नेमकी योग्य व्यक्तींना होतेय का? याबाबत दानदात्याच्या मनात अनेक शंका-कुशंका येत असतात. त्या सर्व शंका दूर करीत, दिलेल्या दानातून योग्य व्यक्तीला मदत केल्याचे समाधान आणि त्यांच्यात विश्वास निर्माण करण्याच्या उद्देशाने अनिल कुमार शेट्टी आणि संदीप शर्मा यांनी सामाजिक जाणिवेतून ‘डोनेटकार्ट' नावाचे संकेतस्थळ विकसित केले आहे. स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून योग्य व्यक्तींना मदत करण्याचे काम सुरू केले आहे. विश्वेश्वरैय्या राष्ट्रीय अभियांत्रिकी संस्थेत शिकलेल्या अनिल कुमार शेट्टी यांना सामाजिक कामात सहभागी होण्याची आवड होती. यातूनच २०१५ साली चेन्नई येथे आलेल्या पुरातील नागरिकांना मदत करण्याच्या उद्देशाने त्याने एका स्वयंसेवी संस्थेसोबत काम केले. यादरम्यान पूरग्रस्त नागरिकांना मदत करताना त्यांना योग्य मदत मिळत नसल्याचे त्यांच्या ध्यानात आले. यामुळे अशा नागरिकांना योग्य मदत मिळावी यासाठी त्यांनी एक संकल्पना मांडत, संकेतस्थळ तयार करण्याचा निर्णय घेतला. नामनिर्देशित सदस्य ठरताहेत भारी...वाचा सविस्तर ‘डोनेटकार्ट' नावाच्या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून दानदात्यांकडून थेट रक्कम न घेता, त्यांना नेमके काय द्यायचे आहे, हे जाणून घेत, ते स्वयंसेवी संस्थांना निःशुल्क वितरित करीत, गरजूंना मदत करता येणे शक्य झाले. यासाठी स्वयंसेवी संस्थांनाही नेमके काय हवे आहे, याबाबत नोंद करावी लागते. शिवाय सामानाचे वाटप केल्यावर त्याचे फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करावे लागते. हे फोटो आणि व्हिडिओ ज्यांनी दान केले, त्यांना पाठविण्यात येतात. यातून दानदात्यांचा विश्वास अधिक वाढतो. जवळपास एक हजार स्वयंसेवी संस्थांनी या संकेतस्थळावर नोंदणी केली आहे. विशेष म्हणजे कोरोना काळात संकेतस्थळाच्या माध्यमातून जवळपास ४० कोटींची गरजूंना मदत करण्यात आली आहे. यासाठी मेंटॉर म्हणून आयटी तज्ज्ञ शशीकांत चौधरी यांनी मार्गदर्शन केले. सामाजिक कार्याची आवड

सामाजिक कार्याची आवड म्हणून या क्षेत्रात काम करण्यासाठी स्टार्टअप सुरू केले. यातून गरजूंना मदत आणि मदत करणाऱ्यांना योग्य व्यक्तीना मिळत असल्याचे समाधान या दोन्ही गोष्टी साध्य करता आल्या आहेत.

अनिल कुमार शेट्टी, संचालक, ‘डोनेटकार्ट'

