वाचा....कोणत्या विद्यापीठाकडून जातोय परीक्षेच्या काठिण्य पातळीला तडा

नागपूर ः राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाद्वारे १ ते १८ ऑक्टोबरदरम्यान ऑनलाइन पद्धतीने अंतिम वर्षाची परीक्षा घेण्यात येणार आहे. बहुपर्यायी पद्धतीच्या परीक्षेमध्ये विद्यार्थ्यांना १ तासात ५० पैकी केवळ २५ प्रश्नांची उत्तरे सोडवायची आहेत. या पद्धतीने ऑनलाइन परीक्षा केवळ ५० गुणांची असून उर्वरित ५० गुण हे महाविद्यालयांकडून आंतरिक गुण म्हणून विद्यार्थ्यांना दिले जाणार आहेत. उत्तीर्ण होण्यासाठी ३५ गुणांची गरज असल्याने ऑनलाइन परीक्षेत जेमतेम गुण मिळवीत विद्यार्थ्यांचा उत्तीर्ण होण्याचा मार्ग सुकर करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय व राज्य शासनाकडून आलेल्या शिफारशीची परीक्षा मंडळ व विद्वत परिषदेमध्ये चर्चा करून नागपूर विद्यापीठाने परीक्षेची पद्धतीची आखणी केली आहे. यानुसार ऑनलाइन परीक्षा घेण्याचा निर्णय झाला. मूळ परीक्षा पद्धतीमध्ये ८० गुणांचा पेपर तर २० आंतरिक अशा पद्धतीने १०० गुणांची परीक्षा होते. मात्र, नागपूर विद्यापीठाने ५० प्रश्नांपैकी केवळ २५ प्रश्नांची उत्तरे सोडविणे, आणि ५० गुण हे महाविद्यालयांच्या हातात दिल्याने ही केवळ नाममात्र परीक्षा ठरणार आहे. ठरलं तर मग... अंतिम वर्षाची परीक्षा ऑनलाईनच, सोडवावे लागतील एवढे प्रश्न एकीकडे नागपूर विद्यापीठाने ५० टक्क्यांवर परीक्षा आणली असताना नजीकच्या गोंडवाना विद्यापीठानेही ऑनलाइन परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरी ९० मिनिटांत ९० पैकी ८० प्रश्न सोडविणे विद्यार्थ्यांना अनिवार्य राहणार आहे. प्रत्येक प्रश्नाला एक गुण याप्रमाणे ८० गुणांची परीक्षा व २० गुण हे महाविद्यालयांच्या हातात असतील. अमरावती विद्यापीठाने परीक्षा पद्धतीची काठिण्य पातळी कायम ठेवली आहे. मात्र, नागपूर विद्यापीठाने परीक्षेत कुठलीही काठिण्य पातळी न ठेवता परीक्षेच्या नावावर विनोदच केल्याचे चित्र आहे.

Web Title: Which university is going to crack the level of rigor of the exam