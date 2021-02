नऊ ग्राम पंचायतमध्ये सरपंचपद कोण भूषविणार?

रामटेक (जि. नागपूर) : तालुक्यातील ९ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका नुकत्याच्या १५ जानेवारीला पार पडल्या. यानंतर १८ जानेवारीला मतमोजणीदरम्यान विविध उमेदवार निवडूण आले. मात्र, आरक्षण सोडत झालेली नसल्याने सरपंचपदाचे काम थांबलेले होते. किंमतकर सभागृहामध्ये आरक्षण सोडत जाहीर झाली व तालुक्यातील संपूर्ण ४८ ग्रामपंचायतींमधील आरक्षण जाहीर करण्यात आले. तेव्हा आता नुकत्याच निवडणुका झालेल्या ९ ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचपद कोण भूषविणार, आता याकडे विशेषतः ग्रामस्थांसह विविध राजकीय नेत्यांचे लक्ष लागले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, तालुक्यातील ४८ ग्रामपंचायतींचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जाती (खुला प्रवर्गाकरीता) ग्रा. पं. हिवरा (हिवरी) व ग्रा. पं. पथरई तसेच स्त्रियांसाठी ग्रा. पं.पंचाळा (बु.) व ग्रा. पं. खुमारी या आरक्षित केलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जमाती (खुला प्रवर्गाकरीता) ग्रा. पं. वरघाट, पिपरिया, पिंडकापार (लोधा), करवाही, सोनेघाट, पटगोवारी, लोहडोंगरी, आसोली, किरणापूर, डोंगरताल या ग्रामपंचायती तर स्त्रियांकरीता ग्रा.पं. कट्टा, बांद्रा, पुसदा पुनर्वसन २, टांगला (चिकनापुर), शितलवाडी, बोरी, भिलेवाडा, खनोरा, काचुरवाही या ग्रामपंचायती आरक्षित केलेल्या आहेत. नक्की वाचा - सात महिलांनी नाकारले चक्क सरपंच पद, 'बाळू'साठी धरला हट्ट नागरिकांचा मागास वर्ग खुल्या प्रवर्गाकरीता ग्रा.पं.सालई, बोरडा, महादुला, मांद्री, खैरी बिजेवाडा, शिवणी (भों.), पिंडकापार (सोन.) या ग्रामपंचायती तर स्त्रियांकरीता पुसदा पुनर्वसन १, कांद्री, नवरगाव, मुसेवाडी, डोंगरी, भंडारबोडी या ग्रामपंचायती आरक्षित केलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे सर्वसाधारण प्रवर्ग (खुला प्रवर्गाकरीता) ग्रा.पं. वडांबा (माल), उमरी, मनसर, आजनी, मानापूर या ग्रामपंचायती तर स्त्रियांकरीता बोथिया पालोरा, बेलदा, हिवरा बाजार, नगरधन, देवलापार व चिचाळा या ग्रामपंचायती आरक्षित करण्यात आल्या आहेत.

