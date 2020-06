ऑनलाइन शिक्षणासाठी का होतेय अडचण....वाचा

नागपूर : करोनामुळे राज्यात शाळा आणि महाविद्यालये बंद आहेत. यावर उपाय म्हणून बऱ्याच शाळांनी ऑनलाइन शिक्षण देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांचे इंग्रजी शाळांकडून ऑनलाइन क्‍लासेस घेण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, शहरासह ग्रामीण भागात इंटरनेटचे "नेटवर्क' मिळत नसल्याने पालक त्रस्त झाले असल्याचे चित्र आहे. शहरात जवळपास चाळीसहुन अधिक सीबीएसई शाळा आणि जवळपास दोनशे इंग्रजी शाळांचा समावेश आहे. यानंतर मराठी आणि हिन्दी माध्यमांच्या शाळा आहेत. गेल्या काही वर्षात सीबीएसई व इंग्रजी शाळांकडे पालकांचा कल वाढला असल्याने त्यामध्ये प्रवेश घेण्यासाठी पालकांची गर्दी होताना दिसून येते. मात्र, यावर्षी करोनामुळे शाळेत विद्यार्थ्याला पाठविण्याची मानसिकता सध्या पालकांमध्ये नसल्याची दिसून येते. हे हेरून बऱ्याच सीबीएसई आणि इंग्रजी शाळांनी एक जून आणि त्यापूर्वीपासून ऑनलाइन क्‍लासेस घ्यायला सुरुवात केली. हेही वाचा : काय सांगता.... 26 हजार 999 रुपयात संपूर्ण लग्न बऱ्याच शाळांद्वारे ऑडिओ आणि व्हीडिओ तयार करीत पालकांच्या मोबाईलवर पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, पाचवी ते आठवीच्या मुलांना ऑनलाइन क्‍लासेसद्वारे मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. मात्र, ऑनलाइन क्‍लासेस घेत असताना, बरेचदा इंटरनेट नेटवर्क नसल्याने विद्यार्थ्यांना विषय समजण्यास अडचण होत असल्याचे चित्र आहे. या प्रकाराने पालक त्रस्त झाले आहेत. शाळांद्वारे सुरू करण्यात आलेल्या या प्रकाराने एकीकडे पालक त्रस्त असून दुसरीकडे त्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. दररोज ऑनलाइन क्‍लासेसची तयारी आणि नेटवर्क शोधण्यातच त्यांचा बराच वेळ निघून जात असल्याचे दिसून येते.



नेट पॅकचा खर्च वाढला

शाळांद्वारे दररोज किमान एक ते दीड तासाचे ऑनलाइन क्‍लासेस घेण्यात येतात. याशिवाय शाळांकडून मोबाईलवर व्हीडिओ आणि ऑडिओ पाठविण्यात येतात. यापूर्वी एक जीबी डाटावर संपूर्ण कुटूंबाचे काम चालायचे. मात्र, आता ऑनलाइन शिक्षणामुळे शाळांकडून पाठविण्यात आलेले व्हीडिओ आणि ऑडिओ डाऊनलोड करण्यासाठी पालकांना दररोज दोन ते तीन जीबी डाटा खर्ची घालावा लागतो. त्यामुळे इंटरनेटचा खर्चही वाढला आहे. "ऑनलाइन क्‍लासेस ही खरच दररोजची डोकेदुखी ठरलेली आहे. बरेचदा इंटरनेट नेटवर्क मिळत नसल्याने क्‍लासेसला कनेक्‍ट होता येत नाही. त्यामुळे त्यात बराच वेळ जातो.

वैशाली जवणे, पालक

