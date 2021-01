अख्खं गाव हळहळलं! पत्नीवर अंत्यसंस्कार झाले अन् दुसऱ्याच दिवशी पतीनेही सोडला जीव

भिवापूर (जि. नागपूर ) : आजारी पतीची सेवा करत असताना पत्नी अंजना सूर्यभान गभने यांचा मृत्यू झाला. अंत्यसंस्काराच्या दुसऱ्याच दिवशी हा धक्का सहन न झाल्याने त्यांच्या पतीचाही मृत्यू झाला. ही घटना नांद येथे घडली असून एकाच घरातील दोन जीव गेल्यामुळे गावावर शोककळा पसरली आहे. हेही वाचा - मन सुन्न करणारी घटना! 'डिअर मॉम...आय लव्ह यू' लिहून सोडला जीव, आईनं फोडला एकच हंबरडा सेवानिवृत्त आदर्श शिक्षक सुर्यभान गभने हे सन २००४ ला सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर त्यांनी आपले घर व शेती सांभाळली, तर अंजना या गृहिणी म्हणून कार्यरत होत्या. सूर्यभान गभने यांना तिन-चार वर्षांपूर्वी पॅरालिसीसचा अटॅक आला होता . तेव्हापासून ते आजारीच होते. त्यांची देखभाल पत्नी व मुले करीत होते. अंजनाबाई हे पतीची सेवा करीत असतानाच १७ जानेवारी रोजी रविवारला त्यांना ह्रदयविकाराचा सौम्य धक्का आला. त्यामुळे त्यांना उमरेड येथील रुग्णालयात नेण्यात आले. उपचारादरम्यान त्यांचा १८ जानेवारीला मृत्यू झाला. त्यांच्या १९ जानेवारीला त्यांच्या अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी २० जानेवारीला सकाळीच सूर्यभान गभणे यांचा मृत्यू झाला. एकाच घरातील दोन जीव एकावेळी गेल्यामुळे गावात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.



