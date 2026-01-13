Nagpur News : अंत्यविधीची तयारी झाली अन् वृद्धेने पाय हलवले; १०३ वर्षांच्या आजीने दिली मृत्यूला हुलकावणी

जगदीश सांगोडेरामटेक : घरात शांतता होती... जणू काळही थांबून उभा होता. अंगणात शोकमंडप उभा राहिला, खुर्च्या मांडल्या गेल्या, अंत्यविधीचे साहित्य कोपऱ्यात ठेवले गेले. एका कोपऱ्यात पांढऱ्या वस्त्रात निश्चल पडलेले शरीर आणि दुसऱ्या कोपऱ्यात डोळे पुसत उभे असलेले नातेवाईक. सोशल मीडियावर निधनाच्या बातम्या झळकत होत्या, दूरदूरचे नातेवाईक अंत्यविधीसाठी निघाले होते. पण नियतीला काहीतरी वेगळेच लिहायचे होते. अंत्यसंस्काराच्या तयारीत असतानाच, अचानक गंगाबाईंच्या निश्चल पायाची बोटे हलली आणि मृत वृद्धा जिवंत झाल्याचे समजताच क्षणात शोकाकुल कुटुंब आश्चर्य आणि थराराने आनंदून गेले..ही घटना नागपूर जिल्ह्यातील रामटेकमधील डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर वार्डातील असून गंगाबाई सावजी साखरे, वय १०३ वर्ष असे या वृद्धेचे नाव आहे. त्या मुळच्या चारगाव येथील आहेत. सध्या त्या मुलीकडे राहतात. दोन महिन्यांपासून त्या पूर्णपणे अंथरुणाला खिळून होत्या. दररोज केवळ दोन चमचे पाण्यावर त्यांचा श्वास सुरू होता.सोमवारी (ता.१२) सायंकाळी पाचच्या सुमारास त्यांच्या शरीराची हालचाल पूर्णपणे थांबल्याचे कुटुंबीयांच्या लक्षात आले. मृत्यू झाल्याचे समजून अंत्यविधीची सर्व प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. गंगाबाईंना नवीन लुगडे नेसवण्यात आले, हात-पायांची बोटे बांधली गेली, नाकात कापूस लावण्यात आला. नातेवाईकांना फोन करण्यात आले, सोशल मीडियावर निधनाची बातमी पसरली..Nagpur News: २५ लाख शुल्क भरणारे आर्थिक दुर्बल कसे? आरक्षणाची थट्टा, वैद्यकीय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह..\n.दुसऱ्या दिवशी सकाळी अंत्ययात्रेची वेळ ठरली, अंत्यविधीचे साहित्य व शववाहिनीही बोलावली. सायंकाळी सातच्या सुमारास घरात नातलग, परिचित जमले असतानाच अचानक गंगाबाईने पायाची बोटे हलवली. नातू राकेश साखरे याच्या हे लक्षात येताच त्याने लगेच हात-पाय सोडवले. नाकातील कापूस काढताच गंगाबाई जोराने श्वास घेऊ लागल्या. क्षणात घरात गोंधळ उडाला, अश्रूंनी भरलेले डोळे आनंदाने विस्फारले. ही वार्ता वाऱ्यासारखी पसरली असून शहरात चर्चांना उधाण आले..Nagpur News: चारा आणायला गेलेली परतलीच नाही; दुसऱ्या दिवशी नाल्याजवळ नग्न अवस्थेतील मृतदेह, घातपाताचा संशय.जम्मू-काश्मीर, बालाघाटसह दूरदूरच्या ठिकाणांहून गंगाबाईंच्या अंत्यविधीसाठी निघालेले नातेवाईक रामटेकला पोहोचले आणि त्या जिवंत असल्याचे पाहून अवाक झाले. हार घेऊन आलेले लोक हादरून गेले. अखेर शववाहिनी पाठवण्यात आली, मंडपही गुंडाळण्यात आला. मृत्यूच्या दारातून परतलेली १०३ वर्षांची गंगाबाई आज रामटेकमध्ये ‘जिवंत चमत्कार’ ठरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.