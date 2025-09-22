विदर्भ

Gadchiroli News : १०६ शरणागत माओवाद्यांनी गिरवले शिक्षणाचे धडे

शरणागत योजनेमुळे तसेच हिंसाचाराच्या जीवनाला कंटाळून वरिष्ठ माओवाद्यांसह अनेक जहाल माओवाद्यांनी आजपर्यंत पोलिसांसमोर शरणागती पत्करली.
106 Surrendered Maoists Attend Educational Sessions

सकाळ वृत्तसेवा
गडचिरोली - शासनाने सन २००५ पासून जाहीर केलेल्या शरणागत योजनेमुळे तसेच हिंसाचाराच्या जीवनाला कंटाळून वरिष्ठ माओवाद्यांसह अनेक जहाल माओवाद्यांनी आजपर्यंत पोलिसांसमोर शरणागती पत्करली आहे.

