Buldhana Crime: बुलडाण्यात २३ वर्षीय युवकाची गळफास घेऊन संपवले जीवन, कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर, पोलिसांचा तपास सुरू

Crime News: धाड पोलिस स्टेशन अंतर्गत असलेल्या मासरूळ येथील अजय पवार याने जीवन संपवले. त्याचे शव शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे.
Updated on

बुलडाणा : तालुक्यातील धाड पोलिस स्टेशन अंतर्गत असलेले मासरूळ येथील अजय उर्फ दीपक विजय पवार (वय २३) या युवकाने राहत्या घरात लोखंडी अँगलला दोरीच्या सहाय्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना २० ऑगस्ट रोजी दुपारी २ वाजेच्या सुमारास उघडकीस आली.

