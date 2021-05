अमरावतीमध्ये कोव्हॅक्सिन लस नाही, ३२ हजार नागरिक दुसऱ्या डोससाठी वेटिंगवर

अमरावती : जिल्ह्याला गत महिनाभरात कोव्हॅक्‍सिनचे (covaxin) फार कमी डोस उपलब्ध झाले आहेत. आरोग्य विभागाकडून (amravati health department) शासनस्तराकडे मागणी करण्यात आली आहे. अद्याप कोव्हॅक्‍सिन लशीचा पुरेसा साठा उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे कोव्हॅक्‍सिनचा पहिला डोस घेतलेले तब्बल 32 हजार ज्येष्ठ नागरिक दुसऱ्या डोसच्या प्रतीक्षेत (waiting for second dose) आहे. दुसऱ्या डोसच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांची लसीकरण केंद्रावर धाव सुरू आहे. केंद्र सरकारने आधी आरोग्य कर्मचारी, त्यानंतर फ्रंटलाइन वर्कर, सहव्याधी असलेल्या व सरसकट 45 वर्षांवरील नागरिकांना लसीकरणाची मुभा दिली. त्यानंतर 1 मेपासून शासनाने 18 ते 44 वर्षे वयोगटातील नागरिकांनी लसीकरण करावे, असे आवाहन केले. मात्र, त्यासाठी लशींचे नियोजन करण्यात आले नाही. जिल्ह्याला पुरवठा करण्यात आलेल्या लशींमध्ये कधी कोवीशिल्ड तर कधी कोव्हॅक्‍सिनचा समावेश आहे. (32 thousand people waiting for second dose of covaxin in amravati)

आरोग्य विभागाच्या निर्देशानुसार पहिला डोस घेतलेल्या लशीचाच दुसरा डोस घ्यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, या काळात कोव्हॅक्‍सिनचा पुरेसा साठा नसल्याने 32 हजार ज्येष्ठ नागरिक दुसऱ्या डोसच्या प्रतीक्षेत आहेत. नागरिकांचा जीव टांगणीला लागला. महिनाभरात केंद्र सरकारकडून कोवीशिल्ड लस मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाली. मात्र, कोव्हॅक्‍सिनचा पाहिजे त्याप्रमाणात पुरवठा आलेला नाही.

नागरिकांमध्ये संभ्रमाची स्थिती -

नागरिकांनी लसीकरण करून घ्यावे, असे आवाहन शासनाने केले आहे. लशींचा पुरवठाच नसल्याने जिल्ह्यात सगळ्याच लसीकरण केंद्रावर रांगा लागत आहेत. साठा नसल्याने नागरिकांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे. गंभीर बाब म्हणजे, लशी वाटपाबाबतचे नियोजनच नसल्याने पहिला डोस घेतलेल्या नागरिकांना दुसऱ्या डोससाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. त्यात दुसरा डोस कधी मिळेल, याची शाश्‍वतीही नाही. कारण, महिन्याभऱ्यापासून लशीचा पुरेसा साठाच आलेला नाही.