विदर्भ

Financial Scam: खामगावातील शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून ६६ लाखांनी केली फसवणूक

Agriculture Fraud: अटाळी येथील शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून ६६ लाख ८० हजार रुपयांची फसवणूक झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.
खामगाव : तालुक्यातील अटाळी येथील शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून तब्बल ६६ लाख ८० हजार रुपयांनी फसवणूक करण्यात आल्याची घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी आरोपी विरुद्ध गुन्हे दाखल करून त्यास अटक करण्यात आली आहे.

