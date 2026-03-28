Chandrapur News: आमगाव आदर्श जि. प. शाळा जिल्ह्यात द्वितीय; लोकसहभाग आणि सांघिक प्रयत्नातून शाळेचा कायापालट; सलग दोन वर्षांपासून पुरस्कार

पवनी: तालुक्यातील जिल्हा परिषद पूर्व माध्यमिक शाळा आमगाव आज जिल्ह्यासाठी एक आदर्श शाळा ठरत आहे. 'मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा' अभियानात सलग दोन वर्षे बक्षीस प्राप्त केली असून मागील वर्षी पवनी तालुक्यात द्वितीय क्रमांक आणि यावर्षी भंडारा जिल्ह्यातून द्वितीय क्रमांक मिळविला आहे..आमगाव अादर्श येथील जि. प. शाळेत १८ मे २०२३ रोजी मुख्याध्यापक मुरारी मंगल कढव यांनी पदभार स्वीकारला. तेव्हा शाळा रंगरंगोटीविना भकास होती. मात्र, केवळ दीड वर्षांच्या कालावधीत संपूर्ण शाळा व्यवस्थापन समिती आणि शिक्षक वृंदाच्या खंबीर साथीने शाळेचे नंदनवन झाले आहे. येथे रुजू होताच कढव गुरुजींनी लोकसहभागाची चळवळ सुरू केली. शाळेच्या शेवाळलेल्या भिंतींना नवारंग दिला आणि त्यावर ज्ञानवर्धक चित्रे साकारली. शाळा स्थापनेच्या ७५ वर्षांनंतर प्रथमच पं. स. सदस्यांच्या निधीतून बोअरवेल करण्यात आली..'आरओ' व थंड पाण्याची मशीन लावून विद्यार्थ्यांची शुद्ध पाण्याची प्रतीक्षा संपवली. जि.प. सदस्यांच्या निधीतून प्रत्येक वर्गाला आकर्षक टाईल्स लावल्यामुळे शाळेचे रूप पालटले. क्रीडा विभाग भंडारा यांच्या सहकार्याने अद्ययावत मुख्याध्यापक कक्ष व रेकॉर्ड रूम तयार करण्यात आली आहे..लोकशाही मूल्यांसाठी डिजिटल निवडणूक आणि विद्यार्थी स्वयंशासन करण्यात येत आहे सोबतच बाल आनंद मेळावा, स्नेहसंमेलन आणि निरोप समारंभ साजरे केले जातात. शाळेत नुकतेच छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणामुळे शाळेने यशाची अनेक शिखरे सर केली आहेत. या यशामागे शालेय व्यवस्थापन समिती आणि शिक्षक कर्मचाऱ्यांचा मोलाचा वाटा आहे..तसेच शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष सुषमा जिवतोडे, उपाध्यक्ष नितेश राऊत, सदस्य राकेश खेडकर, गायत्री मुळणकर, योगिता मुळणकर, गणेश कावळे, उज्वला राऊत, शीतल मेश्राम, मंजुषा धुर्वे, गौतम निकोसे, मुख्याध्यापक मुरारी कढव, योगिनी कुळकर्णी, निलिमा निनावे, कोमल माटे,शिक्षक पांडुरंग धकाते, स्वयंपाकी सुनीता मेश्राम व रेखा तांडेकर आदी सर्वांचे कार्य महत्त्वाचे आहे. या सर्वांच्या सामूहिक प्रयत्नांमुळे आमगावची शाळा आज विद्यार्थी आणि पालकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र बनली आहे. निरंतर प्रगतीचा हा 'आमगाव पॅटर्न' संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यात कौतुकाचा ठरला आहे..नाविन्यपूर्ण उपक्रम आणि डिजिटल क्रांतीशाळेत दररोज होणारे शैक्षणिक उपक्रम आणि खेळांचे व्हिडिओ पालकांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर पाठवले जातात. यामुळे पालकांचा विश्वास वाढला आणि गावकऱ्यांनी १ लाख ५० हजार रुपयांचा लोकसहभाग देणगी स्वरूपात दिला. या शाळेत आजी-आजोबा दिवस, पोळा, होळी-धुलीवंदन, गणेशोत्सव आणि जयंती-पुण्यतिथी कार्यक्रम नियमित राबविण्यात येत आहे.