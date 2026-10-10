आडगाव (जे) शिवारात विहिरीत पडलेल्या बिबट्याची सुटका; वन विभागाच्या तत्परतेमुळे मिळाले जीवदान

कन्नड : तालुक्यातील आडगाव (जे) शिवारातील गट क्रमांक ६१ मधील ज्ञानेश्वर निकम यांच्या शेतातील विहिरीत पडलेल्या मादी बिबट्याची वन विभागाने स्थानिक नागरिकांच्या सहकार्याने सुरक्षित सुटका केली. शनिवारी (ता. १०) सकाळी साडेनऊच्या सुमारास याबाबत माहिती मिळताच वन विभागाचे बचाव पथक घटनास्थळी दाखल झाले.
पिंजऱ्याच्या साहाय्याने बिबट्याला विहिरीतून सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर पशुवैद्यकीय तपासणी करून त्याला नैसर्गिक अधिवासात मुक्त करण्यात आले. वन विभागाच्या तत्परतेमुळे बिबट्याला जीवदान मिळाले.
छत्रपती संभाजीनगर प्रादेशिक वनविभागाचे वनसंरक्षक प्रमोदचंद लाकरा, उपवनसंरक्षक सुवर्णा माने आणि सहायक वनसंरक्षक विशाल कवडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपरिक्षेत्र अधिकारी शिवाजी टोंपे यांच्या नेतृत्वात ही मोहीम राबविण्यात आली.
वनपाल संजय कादी, वनसेवक अशोक आव्हाड, देविदास राठोड, शेख मकसूद सईद, वाहनचालक भाऊसाहेब वाघ, सुरेश राठोड तसेच संरक्षण मजूर रामेश्वर राठोड आणि लक्ष्मण सावंत यांनी बचावकार्यात सहभाग घेतला.
या मोहिमेत लक्ष्मण निकम, गणेश शिंदे, उपसरपंच राहुल सोनवणे, योगेश शिंदे, सोपान निकम, भावेश शिंदे, कल्याण गायकवाड, विशाल बहिरव, रवि सोनवणे, जनार्दन झिमन आणि किशोर बहिरव यांनी सहकार्य केले.
विहिरींना कठडे बांधण्याचे आवाहन
शेतातील विहिरींना संरक्षक कठडे बांधावेत. वन्यप्राणी अडचणीत आढळल्यास नागरिकांनी स्वतःहून बचावकार्य न करता वन विभागाला तातडीने माहिती द्यावी. सुरक्षित अंतर राखून बचाव पथकाला सहकार्य करावे, असे आवाहन वनपरिक्षेत्र अधिकारी शिवाजी टोंपे यांनी केले.
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