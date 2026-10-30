विदर्भ

Abhijit Wanjari: सलग दुसऱ्या टर्मने अभिजित वंजारींचे काँग्रेसमध्ये वजन वाढले; विदर्भात भाजपला आव्हान देण्यासाठी नवा चेहरा

Second Consecutive Win Boosts Wanjari Political Standing: काँग्रेसला विदर्भात मिळाला नवा ‘हुकमी एक्का’? अभिजित वंजारींच्या सलग विजयाची राजकीय चर्चा
Congress Leader Abhijit Wanjari Secures Second Consecutive Term and Raises Hopes of a Strong Challenge to BJP in Vidarbha

Congress Leader Abhijit Wanjari Secures Second Consecutive Term and Raises Hopes of a Strong Challenge to BJP in Vidarbha

sakal

केतन पळसकर : सकाळ वृत्तसेवा
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-केतन पळसकर

नागपूर : पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत सलग दुसऱ्यांदा विजय खेचून आणत आमदार ॲड. अभिजित वंजारी यांनी आपल्या नेतृत्वाची चुणूक पुन्हा एकदा दाखवून दिली आहे. पदवीधर मतदारसंघाची एक टर्म सहा वर्षांची असल्याने, या सलग दुसऱ्या विजयामुळे वंजारी यांना सलग १२ वर्षांची टर्म मिळाली.

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