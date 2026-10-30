Abhijit Wanjari: सलग दुसऱ्या टर्मने अभिजित वंजारींचे काँग्रेसमध्ये वजन वाढले; विदर्भात भाजपला आव्हान देण्यासाठी नवा चेहरा

-केतन पळसकर नागपूर : पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत सलग दुसऱ्यांदा विजय खेचून आणत आमदार ॲड. अभिजित वंजारी यांनी आपल्या नेतृत्वाची चुणूक पुन्हा एकदा दाखवून दिली आहे. पदवीधर मतदारसंघाची एक टर्म सहा वर्षांची असल्याने, या सलग दुसऱ्या विजयामुळे वंजारी यांना सलग १२ वर्षांची टर्म मिळाली. .Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.जिल्ह्याच्या आणि विदर्भाच्या बदलत्या राजकीय समीकरणांमध्ये वंजारी यांनी मिळवलेला हा विजय काँग्रेससाठी केवळ एक जागा नसून भविष्यातील मोठ्या राजकीय डावपेचांसाठी एक हुकुमाचा एक्का ठरू शकणार आहे. जिल्ह्याच्या राजकारणात काँग्रेसकडे सध्या आमदार विकास ठाकरे, आमदार डॉ. नितीन राऊत यांच्यासारखे अनुभवी नेते आणि श्यामकुमार बर्वे यांच्या रूपाने खासदार अशी फळी आहे. या यादीत माजी मंत्री सुनील केदार हे सर्वाधिक भक्कम आधार आणि वजनदार नेते मानले जात होते. मात्र, न्यायालयाने ठोठावलेल्या शिक्षेनंतर केदार यांचे ‘हात’ बांधले गेले आहेत..त्यातच जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात केदार यांच्या राजकीय वर्चस्वाचा मुख्य केंद्रबिंदू असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीला भाजपने राष्ट्रीय दर्जा दिल्याने तिचे नियंत्रण थेट केंद्र शासनाच्या अखत्यारित गेल्याने केदार यांचा हा गड ढासळला. अशा कठीण परिस्थितीत काँग्रेसला एका नव्या, सक्षम, अभ्यासू आणि आक्रमक नेतृत्वाची गरज असतानाच अभिजित वंजारी यांनी मिळवलेला हा विजय पक्षाला उभारी देणारा ठरला आहे..विधानसभा, लोकसभेसाठी सक्षम पर्यायसध्या देशभरात आणि राज्यात विविध प्रश्नांवरून युवकांची आंदोलने सुरू असल्याने सत्ताधारी भाजपसमोर अडचणी उभ्या आहेत. पदवीधर निवडणुकीच्या माध्यमातून सुशिक्षित तरुण वर्ग वंजारी यांच्या पाठीशी असल्याचे दुसऱ्या पसंतीच्या मतांमधून स्पष्ट झाले आहे.सलग दोन विजयांमुळे पक्षातील वंजारींचे राजकीय वजन केवळ नागपूरपुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण विदर्भात विस्तारू शकते. त्यामुळे भविष्यात काँग्रेसला संघर्षासाठी सक्षम चेहरा मैदानात उतरवायचा असल्यास वंजारी हे विधानसभाच नव्हे, तर लोकसभेच्या उमेदवारीसाठीही पक्षांतर्गत अत्यंत प्रभावी पर्याय ठरू शकतील, यात शंका नाही..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.कॉंग्रेसकडे वळली तेली समाजाची व्होट बँकजातीय समीकरणांचा विचार करता अभिजित वंजारी यांच्या रूपाने काँग्रेसला अखेर तेली समाजातील एक मातब्बर चेहरा गवसला आहे. नागपूर आणि लगतच्या विदर्भातील हा समाज पारंपरिकरित्या भाजपची हक्काची मतपेढी म्हणून ओळखला जातो. शिवाय, वंजारी यांची ओळख एका सुशिक्षित आणि निष्कलंक अशी आहे. त्यांची संस्थानिक कौटुंबिक पार्श्वभूमी असल्याने समाजात त्यांचा स्वतंत्र प्रभाव आणि प्रतिष्ठा आहे. ही बाब जमेची ठरणारी आहे. त्यामुळे, आगामी निवडणुकांमध्ये भाजपच्या पारंपरिक तेली समाजाची मते काँग्रेसकडे वळवण्यासाठी वंजारी हे पक्षाचा ‘हुकमी एक्का’ सिद्ध होऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.