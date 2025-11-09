विदर्भ

Maharashtra Politics : ‘राधाकृष्ण विखेंची गाडी फोडणाऱ्याला एक लाख; बच्चू कडू!

Radhakrushna Vikhe Patil : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीविषयीच्या वक्तव्यावर मंत्री विखे पाटील यांची गाडी फोडल्यास बच्चू कडूने एक लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर करून राजकीय वाद उभा केला”
सकाळ वृत्तसेवा
अमरावती : राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या संदर्भात वादग्रस्त वक्तव्य केल्याचा आरोप होत असून अचलपूरचे माजी आमदार, ‘प्रहार’ संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी त्यावर संताप व्यक्त करीत विखे पाटील यांची गाडी फोडणाऱ्याला एक लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले आहे.

