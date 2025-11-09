Maharashtra Politics : ‘राधाकृष्ण विखेंची गाडी फोडणाऱ्याला एक लाख; बच्चू कडू!

अमरावती : राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या संदर्भात वादग्रस्त वक्तव्य केल्याचा आरोप होत असून अचलपूरचे माजी आमदार, ‘प्रहार’ संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी त्यावर संताप व्यक्त करीत विखे पाटील यांची गाडी फोडणाऱ्याला एक लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले आहे..राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात केलेल्या वक्तव्यानंतर कडू आक्रमक झाले आहेत. ‘जो राधाकृष्ण विखे पाटील यांची गाडी फोडेल, त्याला माझ्याकडून एक लाख रुपयाचे बक्षीस दिले जाईल,’ अशी थेट घोषणा कडू यांनी केली. तर मला जर विखे पाटलांची गाडी दिसली तर मी त्यांची गाडी फोडणार, असा इशारादेखील त्यांनी दिला आहे. नाव राधाकृष्ण, कृत्य मात्र कंसाचे करायचे? असा सवाल करीत कडू यांनी मुख्यमंत्र्यांनी अशा लोकांना हाकलून लावले पाहिजे, अशी मागणीसुद्धा केली. .रत्नागिरी-बळीराजाचे हित लक्षात घेऊन कर्जमाफीचा निर्णय.ते म्हणाले, की फडणवीस एकीकडे कर्जमाफीची घोषणा करतात, तर हे मंत्री असे वक्तव्य करतात. आभार माना लोकं तुम्हाला मारत नाहीत, हा प्रकार थांबवा. कापूस गेला, सोयाबीन गेले, तूर गेली, संत्री गेली, केळी गेली, काय अवस्था आहे पाहा. सोयाबीन दोन हजार रुपयांनी विकावे लागत आहे. त्यामुळे हा प्रकार थांबवा, अशी मागणी कडू यांनी केली. कारवाईची मागणी करणार : तायडे.बच्चू कडू हे चिथावणीखोर वक्तव्य करून कायदा व सुव्यवस्था बिघडविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप भाजप आमदार प्रवीण तायडे यांनी केला. ते म्हणाले, की कडू यांनी अशी घोषणा करून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केला आहे. त्यामुळे मी मुख्यमंत्र्यांकडे त्यांच्यावर कारवाईची मागणी करणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.