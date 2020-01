...अन्‌ साखरपुड्याच्या दिवशीच निघाली अंतयात्रा

मोहाडी (जि. भंडारा) : युवकाचा 27 जानेवारीला साखरपुडा होणार होता. त्याच्या आदल्या दिवशी म्हणजे रविवारी, 26 जानेवारीला तो एका कार्यक्रमाला गेला होता. कार्यक्रम आटोपून गावाकडे परत येत असताना वाटेत अपघात झाला. यात युवकाचा मृत्यू झाला. जितेंद्र सोपान बोंद्रे (वय 29) असे मृताचे नाव आहे. या घटनेमुळे मृत आणि लग्न ठरलेल्या युवतींच्या कुटुंबात शोककळा पसरली आहे. भंडारा तालुक्‍यातील चिचखेडा येथील जितेंद्र सोपान बोंद्रे (वय 29) याचा सोमवारी (ता. 27) सकरला (ता. मोहाडी) येथील युवतीशी साखरपुडा होणार होता. जितेंद्र हा मित्र प्रशांत पडोळेसह रविवारी (ता. 26) पौंडदौना (ता. मौदा) येथे परमात्मा एक सेवक संमेलनाच्या कार्यक्रमाला गेला होता. कार्यक्रम आटोपून गावाकडे परतत असताना भंडारा-नागपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील मधूबन हॉटेल जवळ त्यांचा अपघात झाला. या अपघातात जितेंद्रचा मृत्यू झाला. महत्त्वाची बातमी - निर्भया प्रकरणाची पुनरावृत्ती, बलात्कार केल्यानंतर गुप्तांगात टाकला रॉड प्रशांत पडोळे हा गंभीर जखमी झाला आहे. मृत जितेंद्र हा हल्दीराम कंपनीत कामावर होता. जितेंद्र व प्रशांत हे दोघेही परमात्मा एक संमेलनाचे सेवक आहे. या घटनेमुळे मृत आणि लग्न ठरलेल्या युवतीच्या कुटुंबात शोककळा पसरली आहे. नाल्यात कोसळल्याने गेला जीव सेलू (जि. वर्धा) : हिंगणीवरून शिवनगाव मार्गे दुचाकीने रात्रीच्या सुमारास निघालेल्या युवकाचा वाहनावरून ताबा सुटल्याने वाहन नाल्यात कोसळले. प्रशांत हरीभाऊ कुकुड्डे याचा मृत्यू झाला. ही घटना सोमवारी पहाटे उघडकीस आली. प्रशांत हा तालुक्‍यातील ब्राह्मणी गावचा रहिवासी असून, कबड्डी खेळत होता. प्रशांत 26 जानेवारीच्या रात्री हिंगणी येथून सेलडोह नजीकच्या नवीन पुनर्वसन वस्तीकडे दुचाकीने गेला होता. हिंगणीपासून काही अंतरावर असलेल्या नाल्याजवळ दुचाकीवरून ताबा सुटल्याने तो दुचाकीसह नाल्यात कोसळला. रात्रभर तो पाण्यात पडून राहिल्याने त्याचा मृत्यू झाला. सोमवारी पहाटे खापरी येथील शेतकरी शेतात जात असता त्यांना नाल्यात मृतदेह पडून दिसले. त्यांनी याची माहिती खापरीचे पोलिस पाटील व सरपंच प्रमोद गव्हाळे यांना दिली. या घटनेबाबत सेलू पोलिसांना माहिती देण्यात आली असून, पुढील तपास सुरू आहे.

