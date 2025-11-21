विदर्भ

Amravati News: मेळघाटच्या खटकाली गावातील मातामृत्यू क्षयरोगाने? गर्भवती महिलेकडे डॉक्टर तथा आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे दुर्लक्ष भोवले

Pregnant Woman: अचलपूर खटकाली गावातील रत्ना बेलसरे या गर्भवती महिलेचा मृत्यू; क्षयरोग तपासणी न केल्यामुळे आरोग्य विभागावर प्रश्नचिन्ह. गर्भवती सिकलसेल रुग्णाची काळजी का घेतली नाही, या संदर्भात सखोल चौकशी गरजेची.
अचलपूर : टेम्ब्रूसोंडा प्राथमिक आरोग्यकेंद्रांतर्गत येत असलेल्या खटकाली गावातील रत्ना बेलसरे या प्रसूत मातेचा मृत्यू १९ नोव्हेंबर रोजी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात झाला. मात्र मातेचा मृत्यू होण्याच्या दोन दिवसांपूर्वी तिला क्षयरोग असल्याचे स्पष्ट झाले होते.

