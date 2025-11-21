Amravati News: मेळघाटच्या खटकाली गावातील मातामृत्यू क्षयरोगाने? गर्भवती महिलेकडे डॉक्टर तथा आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे दुर्लक्ष भोवले

अचलपूर : टेम्ब्रूसोंडा प्राथमिक आरोग्यकेंद्रांतर्गत येत असलेल्या खटकाली गावातील रत्ना बेलसरे या प्रसूत मातेचा मृत्यू १९ नोव्हेंबर रोजी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात झाला. मात्र मातेचा मृत्यू होण्याच्या दोन दिवसांपूर्वी तिला क्षयरोग असल्याचे स्पष्ट झाले होते..तरीदेखील खटकाली येथील डॉक्टर तथा आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी गर्भवती मातेची क्षयरोगाची तपासणी का केली नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत असून या मृत्यूची चौकशी होणे गरजेचे झाले आहे..याबाबत ‘सकाळ’ने २० नोव्हेंबरला वृत्त प्रकाशित केले होते. मेळघाटातील दोन मातांचा आठ दिवसांत मृत्यू झाल्याने आरोग्य विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. ज्यापैकी एका गर्भवती मातेचा आजाराची कोणतीही पार्श्वभूमी नसताना धारणीच्या उपजिल्हा रुग्णालयात मृत्यू झाला, तर दुसरा मृत्यू खटकाली गावातील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात झाला..विशेष म्हणजे या मातेला मृत्यूच्या दोन दिवसांपूर्वीच क्षयरोग असल्याचे तपासणीमध्ये दिसून आले. त्यामुळे या मातेच्या मृत्यूला खटकाली येथील डॉक्टर तथा आरोग्य कर्मचारी जबाबदार असल्याचे दिसून येत आहे. .Amravati News: प्रसूत महिलेला नेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी केली खाटेची कावड; शेतातून चार किलोमीटर पायपीट करीत वाचविला जीव.सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे गर्भवती महिला ही सिकलसेल आजाराने ग्रस्त होती, असे असताना महिलेची क्षयरोगाची तपासणी का केली नाही, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. या मातेच्या मृत्यूची सखोल चौकशी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.