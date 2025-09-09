विदर्भ

Sindkhdraja News : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अल्पसंख्यांक प्रदेशाध्यक्षपदी ॲड. नाझेर काझी यांची नियुक्ती; मातृतीर्थामध्ये आनंद उत्सव साजरा

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या अल्पसंख्यांक प्रदेशाध्यक्षपदी ॲड. नाझेर काझी यांनी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
Advocate Nazer Kazi

गजानन काळुसे
सिंदखेड राजा - राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या अल्पसंख्यांक प्रदेशाध्यक्षपदी ॲड. नाझेर काझी यांनी नियुक्ती करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीमध्ये अनेक वर्षापासून पक्षाच्या संघटनात्मक मजबुतीसाठी काम करत आहे.

