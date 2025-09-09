Sindkhdraja News : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अल्पसंख्यांक प्रदेशाध्यक्षपदी ॲड. नाझेर काझी यांची नियुक्ती; मातृतीर्थामध्ये आनंद उत्सव साजरा

सिंदखेड राजा - राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या अल्पसंख्यांक प्रदेशाध्यक्षपदी ॲड. नाझेर काझी यांनी नियुक्ती करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीमध्ये अनेक वर्षापासून पक्षाच्या संघटनात्मक मजबुतीसाठी काम करत आहे..याअगोदर ॲड. नाझेर काझी हे बुलढाणा जिल्हाध्यक्ष पदी नियुक्ती होते.राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आदेशाने प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी नियुक्ती केली असून, यावेळी मदत पुनर्वसन मंत्री तथा पालकमंत्री मकरंद आबा पाटील, क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, अन्न व प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आ. दिलीप वळसे पाटील, नवाब मलिक, आमदार मनोज कायंदे, आ. इंद्रिस नाईकवाडी, उपसभापती आण्णा बनसोड, जिल्हाध्यक्ष ठाणे नजीब मुल्ला,राष्ट्रवादी काँग्रेस युवक जिल्हा उपाध्यक्ष यासीन शेख यांच्यासह आदी मान्यवर उपस्थित होते.ॲड.नाझेर काझी यांचे नियुक्ती होताच मातृतीर्थ सिंदखेड राजा शहरांमध्ये पदाधिकाऱ्यांनी फटाके फोडून आनंद उत्सव साजरा केला..ॲड. नाझेर काझी यांच्या नेतृत्वात बुलडाणा जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी बळकट करण्याचे काम त्यांनी केले आहे. ॲड. काझी यांनी जिल्ह्यामध्ये 'गांव तिथे शाखा घर तिथे घड्याळ' या अभियानाची आखणे व अंमलबजावणी तसेच सभासद नोंदणी अभियानात उल्लेखनीय काम केलेले आहे..कार्यकर्त्यांशी सतत समन्वय व संपर्क ठेवून त्यांना विश्वासात घेऊन काम करणे त्यांच्या सूचनांचा आदर करणे वाद विरहित संघटना उभे करण्याचे काम केले आहे.मातृतीर्थ सिंदखेड राजा हे त्यांचे मूळ गाव असून त्यांनी नगराध्यक्ष, तसेच सलग दहा वर्ष उपनगराध्यक्ष पद भूषवले आहे..त्यांच्या अनुभवाचा आणि सामाजिक बांधिलकीचा फायदा पक्षाच्या विस्तारासाठी होणार आहे. सिंदखेड राजा परगण्यावर काझी घराण्याची १४५० च्या दरम्यान १५० वर्ष जहागीरदार होती. त्यानंतर त्यानंतर ती स्थानिक मूळ घराण्याकडे हस्तांतरीत झाली, त्यानंतर लखोजीराव राजे जाधव यांच्याकडे सिंदखेड राजाची जहागिरी हस्तांतरित झाली..जहागीरदारच्या १५० वर्षाच्या काळात काजी घराण्याचे रयतेशी सलोख्याचे व सौहार्दपूर्ण संबंध होते अशी भारतीय इतिहासात नोंद असून लखुजीराव राजे जाधव यांच्या काळात न्याय निर्वाळा करण्यासाठीच ५ सदस्य समिती गठीत करण्यात आली होती, त्यात काझी घराण्याचे सदस्य होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.