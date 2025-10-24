विदर्भ

Soyabean Crop Loss: सोयाबीन बुडाल्याने आता मदार कापूस व तुरीवर; सीसीआय खरेदी केंद्रांना मुहूर्त सापडेना, तुरीला अवकाश

Soyabean Crop Damage Due to Heavy Rainfall in Amravati: अतिवृष्टीमुळे सोयाबीनचे उत्पादन घटले असून शेतकऱ्यांची अपेक्षा आता कापूस आणि तुरीच्या पिकांवर टिकली आहे. मात्र, सीसीआय खरेदी केंद्रांना अद्याप मुहूर्त सापडलेला नाही.
Soyabean Crop Loss

Soyabean Crop Loss

sakal

कृष्णा लोखंडे - सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अमरावती : खरिपातील सोयाबीन पीक बुडाल्याने शेतकऱ्यांना आता कापूस व तुरीच्या पिकापासून अपेक्षा आहेत. ही दोन्ही पिके हाती येण्यास अवकाश असल्याने व पिकांची स्थिती सोयाबीनच्या तुलनेत बरी असल्याने यातून मिळणाऱ्या मिळकतीवर शेतकऱ्यांची मदार अवलंबून आहे.

Loading content, please wait...
Amravati
rain
Farmer
Crop Damage

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com