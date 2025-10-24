Soyabean Crop Loss: सोयाबीन बुडाल्याने आता मदार कापूस व तुरीवर; सीसीआय खरेदी केंद्रांना मुहूर्त सापडेना, तुरीला अवकाश

अमरावती : खरिपातील सोयाबीन पीक बुडाल्याने शेतकऱ्यांना आता कापूस व तुरीच्या पिकापासून अपेक्षा आहेत. ही दोन्ही पिके हाती येण्यास अवकाश असल्याने व पिकांची स्थिती सोयाबीनच्या तुलनेत बरी असल्याने यातून मिळणाऱ्या मिळकतीवर शेतकऱ्यांची मदार अवलंबून आहे..जुलै व ऑगस्ट महिन्यातील अतिवृष्टी आणि सप्टेंबरमधील सततच्या पावसाने सोयाबीनची पुरती वाताहत झाली आहे. हाती येऊ शकणारे पीक गेले. उत्पादनाची सरासरी दोन ते तीन क्विंटलपर्यंत घटली. खुल्या बाजारात एक हजार ४०० रुपये हमीदरापेक्षा कमी दर मिळत आहेत..शासकीय खरेदी केंद्रांचा अद्याप मुहूर्त निघालेला नाही. त्यामुळे सोयाबीनपासून लागवड खर्चही निघेल, असे उत्पन्न हाती येणार नसल्याने शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम कापूस व तुरीवर अवलंबून आहे. कोरडवाहू पट्ट्यातील शेतकरी सोयाबीन सोबत कापूस आणि तुरीची लागवड करतात. तूर हे आंतरपीक असले तरी या पिकाचे पेरणीक्षेत्र वाढले आहे. काही शेतकरी कापूस व तुरीची तर सोयाबीनसोबत तुरीची पेरणी करणारेही शेतकरी आहेत. .दोन्ही पिके नगदी पीक म्हणून गणली जातात. तूर व कापसाला हमीदरही चांगले असून उत्पादनाची सरासरीही शेतकऱ्यांना परवडणारी अशीच राहत असल्याने या दोन्ही पिकांपासून शेतकऱ्यांच्या आशा वाढल्या आहेत. २०२५ च्या खरीप हंगामासाठी केंद्राने मध्यम धाग्याच्या कापसाला सात हजार ७१० रुपये प्रतिक्विंटल तर लांब धाग्याच्या कापसाला आठ हजार ११० रुपये हमीदर जाहीर केला आहे. तर तुरीला आठ हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर जाहीर केला आहे. कापसाचे पीक आता हाती येणार आहे..यंदा सीसीआय कापसाची हमीदराने खरेदी करणार आहे, तर तुरीचे पीक हाती येण्यास अद्याप बराच अवकाश आहे. दोन्ही पिकांची स्थिती सोयाबीनच्या तुलनेत चांगली असल्याचे कृषी विभागाने म्हटले असून या दोन पिकांपासून शेतकऱ्यांना मिळकत होण्याचा अंदाज आहे..Wardha Farmer: सोयाबीन अंकुरले, कपाशीची बोंडे काळवंडली; संततधार पावसाचा परिणाम, शेतकरी हतबल, उत्पन्नाची आशा धूळीस.सीसीआयची केंद्रे सुरू झालीच नाही यंदा सीसीआयमार्फेत हमीदराने कापसाची खरेदी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्ह्यात १४ केंद्रे १५ ऑक्टोबरपासून प्रारंभ होणार होती. विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना कपास किसान ॲपवर नोंदणी करणे अनिवार्य असून ३१ ऑक्टोबरपर्यंत ही नोंदणी करता येणार आहे. अद्याप जिल्ह्यात एकही खरेदी केंद्र सुरू झालेले नसून सीसीआयकडून कोणत्याच प्रकारची माहिती दिल्या जात नाही..ही जुलै ते सप्टेंबर, या कालावधीतील पावसाचा तडाखा सहन करून कापूस व तूर आता सावरू लागली आहे. ऑक्टोबर हिटमुळे वाढलेल्या उष्म्याने जमिनीतील ओलावा कमी होऊन कडक होऊ लागली आहे. कपाशीला बोंडी लागली असून ती अधिक परिपक्व होण्यासाठी एका पाण्याची गरज आहे.अनिल काकडे, शेतकरी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.