''अजित पवारांनी मला रोखलं, नाही तर त्यावेळी...'', राष्ट्रवादीच्या नेत्याचं नवनीत राणांना प्रत्युत्तर; NCP-BJP वाद चिघळणार?

राज्यात भाजप आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सध्या चांगलीच जुंपली आहे. अजित पवारांनी भाजपावर केलेल्या टीकेनंतर दोन्ही पक्षांतील नेत्यांकडून एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप आणि टीका टिप्पणी केली जाते आहे. यावरून नवनीत राणा यांनीही अजित पवारांना मर्यादेत राहण्यात तसेच जबाबदारीने बोलण्याच सल्ला दिला आहे. मात्र, त्याला आता राष्ट्रवादीचे आमदार संजय खोडके यांनी प्रत्युत्रर दिलं आहे. नवनीत राणांनी लायकीत राहावं, असं ते म्हणाले. .संजय खोडके यांनी एक व्हिडीओ प्रसिद्ध करत यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, ''अजित पवार यांनी पिंपरी चिंचवडच्या महानगरपालिकेच्या प्रचारांमध्ये बोलताना संबंधित विधान केलं. त्यांचा बोलता उद्देश वेगळा होता. पिंपरी चिंचवड ही देशातली सर्वात चांगली महानगरपालिका होती. अजित पवारांनी त्या महापालिकेला मोठा फंड दिला होता. अशा महापालिकेत भाजपाची सत्ता आल्यानंतर ती पूर्णपणे नेस्तमाबूत झाली. त्यांसदर्भाने त्याचं विधान होतं.''.Navneet Rana यांचा Thackeray वर घणाघात, 'उद्धव ठाकरेंनी देवेंद्र फडणवीसांच्या पाठीत खंजीर खुपसला' | Sakal News.पुढे बोलताना त्यांनी सांगितलं की ''भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांनी तिथे काम केलं नाही. त्याचा अजित पवारांना राग होता. मात्र, त्यांनी भाजपा हा शब्द वापरल्याने गैरसमज झाला. त्यानंतर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि इतर नेत्यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. परंतु आता ज्यांची लायकी नाही अशा माजी खासदार नवनीत राणा अजित पवार यांच्यावर टीका करत आहेत. अजित पवार यांच्यामुळे त्यांना खऱ्या अर्थाने लोकसभा पाहायला मिळाली. अजितदादा नसते तर त्यांना लोकसभा सुद्धा पाहायला मिळाली नसती'', असा टोलाही त्यांनी लगावला..''प्रत्येक वेळेस विश्वासघातकी राजकारण करणाऱ्या या नवनीत राणा आहेत. त्यांनी आपल्या पात्रतेनुसार बोलावं. भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि अजित पवार त्यांचं काय ते बघून घेतील. परंतु आपली लायकी नसताना अजित पवारांवर टीका करणं त्यांना शोभत नाही. अजित पवार यांनी लोकसभा निवडणुकीत मला जर रोखलं नसतं आणि त्यावेळेस अमरावतीत असतो, तर त्या निवडून देखील आल्य नसल्या. पण आता पुढच्या काळात आम्ही त्यांना चांगल्या पद्धतीने पाहून घेऊ, असा इशाराही त्यांनी दिला..Ajit Pawar: ''अजित पवार स्टंट करीत आहेत, आम्ही उत्तर दिलं तर कोंडी होईल'', भाजप प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांचा इशारा.काय म्हणाल्या होत्या नवनीत राणा?"राज्यात महायुतीचं सरकार आहे. त्यामुळे सत्तेत असलेल्या नेत्यांनी एकमेकांवर आरोप करून अनावश्यक संभ्रम निर्माण करू नये. कोणतंही विधान करताना लाईन क्रॉस होता कामा नये, सर्वांनी एका मर्यादेत राहायला हवं", अशी प्रतिक्रिया नवनीत राणा यांनी दिली होती. "राजकीय मतभेद असू शकतात, पण सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी जबाबदारीनं वागलं पाहिजे. प्रत्येकाने शिस्तबद्ध भूमिका कायम ठेवली पाहिजे" असंही त्या म्हणाल्या होत्या. "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाठिंब्यावर अजित पवारांनी पक्ष उभारला आहे. सरकार स्थापन केलं आहे. त्यामुळे बोलताना कुणीही आपली मर्यादा विसरू नये", अशी सुचनाही त्यांनी केली होती.