आकाश पाळण्यात महिलेचे केसं अडकले, केसांसह चामडी निघाली; तांन्हा पोळ्याच्या यात्रेत थरारक घटना

यवतमाळ : तांन्हा पोळ्यानिमित्त आयोजित यात्रेत आकाश पाळण्यात बसलेल्या महिलेच्या केसांसह डोक्याची चामडी निघाल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी दुपारी फुलसावंगी येथे घडली. या दुर्घटनेमुळे यात्रेच्या ठिकाणी काही काळ एकच गोंधळ उडाला. जखमी महिलेला तातडीने उपचारासाठी पुसद येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..फुलसावंगी येथील पुणेश्वर मंदिराच्या पायथ्याशी दरवर्षीप्रमाणे यंदाही तांन्हा पोळ्यानिमित्त एकदिवसीय यात्रेचे आयोजन करण्यात आले होते. पुणेश्वर महादेवाच्या दर्शनासाठी आणि यात्रेचा आनंद घेण्यासाठी पंचक्रोशीतील भाविक मोठ्या संख्येने येथे दाखल झाले होते. यात्रेत विशेषतः महिलांची मोठी गर्दी होती. त्यामुळे परिसरात उत्साहाचे वातावरण होते..Akola Kawad Yatra Accident: दोन शिवभक्तांचा प्रवास नियतीने मध्येच थांबवला!; दुचाकी झाडावर आदळून भीषण अपघात; कावड यात्रेच्या उत्साहावर शोककळा.मात्र, गुरुवारी दुपारी सुमारे ३ वाजण्याच्या सुमारास आकाश पाळण्यात बसलेल्या एका महिलेच्या बाबतीत अचानक हा धक्कादायक प्रकार घडला. फुलसावंगी येथील बाली मारोती टाळीकोटे (वय २५) या आकाश पाळण्यात बसल्या होत्या. पाळणा सुरू असतानाच अचानक त्यांचे केस पाळण्याच्या बेरिंगमध्ये अडकले..केस बेरिंगमध्ये अडकल्यानंतर पाळणा सुरूच असल्याने काही क्षणांतच ते जोराने ओढले गेले. यात त्यांच्या डोक्यावरील केसांसह चामडी निघाल्याची दुर्दैवी घटना घडली. हा प्रकार पाहून यात्रेतील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. काही वेळासाठी यात्रेचा आनंदही अक्षरशः विरून गेला..Chamoli Tunnel Collapse: अचानक स्फोटाचा आवाज, काही क्षणांत टनल बनली ‘मृत्यूचा सापळा’; 7 जणांचा मृत्यू, वाचलेल्यांनी सांगितला थरार .घटनेची माहिती मिळताच उपस्थित सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुनील अंभुरे आणि जमादार सुहास कायटे यांनी नागरिकांच्या मदतीने तातडीने आकाश पाळणा थांबवला. त्यानंतर जखमी महिलेला पाळण्यातून बाहेर काढण्यात आले. तिच्यावर तातडीने उपचार मिळावेत यासाठी रुग्णवाहिका बोलावण्यात आली..यानंतर बाली टाळीकोटे यांना पुढील उपचारासाठी पुसद येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. या घटनेमुळे यात्रेतील आकाश पाळण्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. यात्रेत मोठी गर्दी असताना अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी मनोरंजनाच्या साधनांची सुरक्षितता आणि देखभाल योग्य पद्धतीने केली जाते की नाही, याकडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.