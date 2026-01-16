विदर्भ

Akola News : भाजपच्या विजयी उमेदवारावर जीवघेणा हल्ला; शहरात खळबळ; पोलिस घटनास्थळी दाखल

अकोला: भाजप विजयी उमेदवारावर जीवघेणा हल्ला, पोलिस तपास सुरू
Akola BJP Corporator Sharad Turkar Attacked

Akola BJP Corporator Sharad Turkar Attacked

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोला, ता.१६ : भाजपचे प्रभाग क्रमांक दोन मधील विजयी उमेदवार शरद श्रीराम तूरकर यांच्यावर अज्ञात व्यक्तींनी जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून राजकीय वातावरणही तापले आहे.

Loading content, please wait...
Akola

Related Stories

No stories found.