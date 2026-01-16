Akola News : भाजपच्या विजयी उमेदवारावर जीवघेणा हल्ला; शहरात खळबळ; पोलिस घटनास्थळी दाखल

अकोला, ता.१६ : भाजपचे प्रभाग क्रमांक दोन मधील विजयी उमेदवार शरद श्रीराम तूरकर यांच्यावर अज्ञात व्यक्तींनी जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून राजकीय वातावरणही तापले आहे..मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, शरद तूरकर हे विजयी रॅली नंतर प्रभागात असताना त्यांच्यावर अचानक हल्ला करण्यात आला. हल्लेखोरांनी धारदार शस्त्रांचा वापर केल्याचे सांगितले जात असून तूरकर गंभीर जखमी झाले आहेत. घटनेनंतर तात्काळ त्यांना उपचारासाठी नजीकच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सूत्रांच्या माहितीनुसार त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर असून पुढील उपचार सुरू आहेत..Akola Election Analysis : अकोला महापालिकेत कुणाला मिळेल ‘लाडक्या बहिणींची’ साथ? भाजपासह राष्ट्रवादी-शिंदेसेनेची प्रतिष्ठा पणाला!.या घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक तसेच अकोट फाईल पोलिस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी परिसराची पाहणी करून पंचनामा केला असून साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्याचे काम सुरू आहे. हल्ल्यामागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी, राजकीय वैमनस्यातून हा हल्ला झाला असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..Akola Cash Seizure : अकोल्यात निवडणुकीपूर्वी पोलिसांचा मोठा दणका; ५० लाखांची रोकड जप्त!.विशेष म्हणजे, शरद तूरकर यांनी निवडणुकीत काँग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव करून विजय मिळवला होता. त्यांच्या विजयानंतर परिसरात भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण होते. मात्र या हल्ल्यामुळे अनेक तर्क वितर्क लावले जात आहेत. दोषींना तात्काळ अटक करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.