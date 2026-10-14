Loan Recovery: दुष्काळाच्या छायेतही कर्जवसुलीचा तगादा; शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांचे फोटो काढल्याचा आरोप; प्रकाराचा व्हिडीओ समोर

अकोला: राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीतून दिलासा देण्याच्या घोषणा सरकारमधील मुख्यमंत्री, मंत्री आणि नेत्यांकडून केल्या जात आहेत. मात्र, ग्रामीण भागात पतसंस्था, छोट्या बँका आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांवर दबाव टाकला जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. .अकोला जिल्ह्यातील डोंगरगाव येथे मायक्रो फायनान्स कंपनीच्या प्रतिनिधींनी कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या पत्नींचे फोटो काढल्याचा आणि कर्ज भरण्यासाठी दबाव टाकल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकाराचा व्हिडीओ समोर आल्याने परिसरात चर्चा सुरू झाली आहे. डोंगरगाव येथील योगेश नागपुरे या संकटग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांना आर्थिक अडचणींच्या काळात दिलासा मिळण्याऐवजी कर्जवसुलीसाठी कंपनीचे प्रतिनिधी घरी पोहोचत असल्याचा आरोप होत आहे.. कर्जाची परतफेड करण्यास असमर्थ असलेल्या शेतकऱ्यांवर दबाव टाकला जात असल्याचेही या घटनेच्या अनुषंगाने सांगितले जात आहे. कर्जदारांच्या कुटुंबीयांचे फोटो काढण्याच्या कथित प्रकारामुळे शेतकरी कुटुंबांच्या खासगीपणाचा आणि सन्मानाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. नैसर्गिक संकटे, शेतीमालाला मिळणारा अपुरा भाव आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबे आर्थिक विवंचनेत आहेत. .अशा परिस्थितीत कर्जवसुलीच्या नावाखाली शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर मानसिक दबाव येत असल्याच्या तक्रारी गंभीर मानल्या जात आहेत. सरकारकडून कर्जवसुलीबाबत दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत होत आहे, असा प्रश्न या घटनेमुळे उपस्थित झाला आहे. डोंगरगाव येथील प्रकरणाची संबंधित प्रशासनाने दखल घेऊन वस्तुस्थितीची चौकशी करावी, तसेच कर्जवसुली करताना शेतकरी कुटुंबांना त्रास होणार नाही, यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.