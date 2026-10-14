विदर्भ

Loan Recovery: दुष्काळाच्या छायेतही कर्जवसुलीचा तगादा; शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांचे फोटो काढल्याचा आरोप; प्रकाराचा व्हिडीओ समोर

Akola Farmer Loan Recovery, Microfinance Company, Dongargaon: अकोला जिल्ह्यातील डोंगरगाव येथे कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांचे फोटो काढल्याचा मायक्रो फायनान्स कंपनीच्या प्रतिनिधींवर आरोप करण्यात आला आहे.
Microfinance representatives in Akola face allegations of photographing a farmer’s family during loan recovery.

Microfinance representatives in Akola face allegations of photographing a farmer’s family during loan recovery.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अकोला: राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीतून दिलासा देण्याच्या घोषणा सरकारमधील मुख्यमंत्री, मंत्री आणि नेत्यांकडून केल्या जात आहेत. मात्र, ग्रामीण भागात पतसंस्था, छोट्या बँका आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांवर दबाव टाकला जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत.

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