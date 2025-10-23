Akola News : खासगी रुग्णालयात तरुणाने जीवन संपवलं; कारण अस्पष्ट; परिसरात खळबळ

अकोला : सिव्हिल लाईन पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत असलेल्या एका खासगी रुग्णालयात तरुणाने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. अमोल कावनपुरे (वय ३५) बनोसा, अमरावती असे मृत व्यक्तीचे नाव असून, गजानन हॉस्पिटलमध्ये ही घटना घडल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. .घटनेची माहिती मिळताच सिव्हिल लाईन पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी सरकारी रुग्णालयात हलवला. आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पोलिसांनी घटनेचा तपास सुरू केला असून, रुग्णालयातील सीसीटीव्ही फूटेज तसेच मृतकाच्या नातेवाईकांचे जबाब घेतले जात आहेत..Pune Crime News : उंड्री- पिसोळी रस्त्यावर दारू दुकानात चोरी; दीड लाखाची रोकड लंपास.अमोल कावनपुरे हे काही दिवसांपासून मानसिक ताणाखाली होते का, याबाबत पोलीस चौकशी करत आहेत. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, रुग्णालय व्यवस्थापनाने याबाबत कोणतेही अधिकृत विधान दिलेले नाही. आत्महत्येच्या प्रकरणात सिव्हिल लाईन पोलीसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.