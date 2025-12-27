Municipal Election 2025 : युतीच्या बैठकीपासून आमदार मिटकरी वंचित; चर्चेतून डावलल्याने नाराजीचा सूर, पक्षाअंतर्गत गटबाजी समोर...

अकोला, ता. २७ : अकोल्यात भाजप आणि अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची संयुक्त बैठक सुरू असताना पक्षाचे आमदार अमोल मिटकरी यांना चर्चेतून दूर ठेवण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. शहरातील आर.जी. हॉटेलमध्ये भाजप प्रदेश सरचिटणीस आमदार रणधीर सावरकर आणि राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्यात ही बैठक होत असून, तिकिट वाटपाचा तिढा यामधून सुटण्याची शक्यता आहे. .अकोला महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील जागावाटपाचा अंतिम निर्णय या बैठकीत होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. राष्ट्रवादीकडून मंत्री इंद्रनील नाईक तर भाजपकडून आमदार रणधीर सावरकर यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित आहेत. अकोल्यात भाजपला ५५, शिंदे गटाला १५ आणि राष्ट्रवादीला अवघ्या १० जागा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र या अतिमहत्त्वाच्या बैठकीत राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांना आमंत्रण देण्यात आले नाही..Akola Municipal Election : भाजपच्या जागावाटपावर राष्ट्रवादी अजित पवार गटात अस्वस्थता? अमोल मिटकरींचं भाजपला थेट आव्हान....महापालिकेत राष्ट्रवादीला फक्त १०–१५ जागा मिळणार असतील तर स्वबळावर लढण्याचा पर्याय विचारात घ्यावा, असा ठाम इशारा मिटकरी यांनी यापूर्वी दिला होता. त्यांच्या या भूमिकेमुळे स्थानिक नेतृत्व नाराज असल्याचे बोलले जात असून, त्यातूनच त्यांना चर्चेबाहेर ठेवण्यात आल्याची चर्चा रंगली आहे. या घडामोडींनंतर राष्ट्रवादीत अस्वस्थता वाढल्याचे दिसून येते. मिटकरी मंत्री इंद्रनील नाईक यांची तक्रार पक्षनेते अजित पवार यांच्याकडे करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती पुढे येत आहे. त्यामुळे स्थानिक मतभेद पक्षश्रेष्ठींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे..Akola Political : काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस मध्ये दोन प्रभागांत तिढा; बाजारपेठ आणि हरिहर पेठ प्रभागावरून चर्चेचे गुऱ्हाळ अडकले!.महायुतीतील जागावाटपाचे राजकारण आधीच गुंतागुंतीचे असताना राष्ट्रवादीतील आंतरिक नाराजीमुळे आणखी पेच निर्माण होतोय. मिटकरींना चर्चेतून वगळणे हा राजकीय डावपेच आहे की संघटनात्मक निर्णय हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. मात्र या निर्णयामुळे पक्षातील मतभेद उघड झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. दुपारनंतर संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल, असे संकेत आहेत. पण मिटकरींच्या नाराजीचा सूर किती वाढतो आणि त्याचा महायुतीच्या समीकरणांवर किती परिणाम होतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.