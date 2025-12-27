विदर्भ

Municipal Election 2025 : युतीच्या बैठकीपासून आमदार मिटकरी वंचित; चर्चेतून डावलल्याने नाराजीचा सूर, पक्षाअंतर्गत गटबाजी समोर...

Akola Mahayuti Meet: Amol Mitkari Excluded : अकोला महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील जागावाटपाचा अंतिम निर्णय या बैठकीत होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र. या बैठकीतून त्यांना डावलण्यात आलं आहे. त्यामुळे नाराजीचा सूर उमटत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
अकोला, ता. २७ : अकोल्यात भाजप आणि अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची संयुक्त बैठक सुरू असताना पक्षाचे आमदार अमोल मिटकरी यांना चर्चेतून दूर ठेवण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. शहरातील आर.जी. हॉटेलमध्ये भाजप प्रदेश सरचिटणीस आमदार रणधीर सावरकर आणि राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्यात ही बैठक होत असून, तिकिट वाटपाचा तिढा यामधून सुटण्याची शक्यता आहे.

