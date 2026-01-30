विदर्भ

Akola Mayor Election : एमआयएमच्या तटस्थ भूमिकेमुळे सभागृहात राडा! काँग्रेसच्या नगरसेवकांबरोबर वाद, नेमकं काय घडलं?

Akola mayor election chaos

Akola mayor election chaos

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोला : महानगरपालिकेच्या महापौरपदी भाजपच्या शारदा खेडकर यांची निवड झाल्यानंतर महापालिकेच्या सभागृहात मोठा गदारोळ पाहायला मिळाला. मतदानानंतर निकाल जाहीर होताच काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत सभागृहात घोषणाबाजी सुरू केली. या वेळी काँग्रेस आणि एमआयएमच्या नगरसेवकांमध्ये शाब्दिक वाद झाला, तर काही काळ परिस्थिती तणावपूर्ण बनली होती.

Akola
Akola Municipal Corporation

