Akola Mayor Election : एमआयएमच्या तटस्थ भूमिकेमुळे सभागृहात राडा! काँग्रेसच्या नगरसेवकांबरोबर वाद, नेमकं काय घडलं?

अकोला : महानगरपालिकेच्या महापौरपदी भाजपच्या शारदा खेडकर यांची निवड झाल्यानंतर महापालिकेच्या सभागृहात मोठा गदारोळ पाहायला मिळाला. मतदानानंतर निकाल जाहीर होताच काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत सभागृहात घोषणाबाजी सुरू केली. या वेळी काँग्रेस आणि एमआयएमच्या नगरसेवकांमध्ये शाब्दिक वाद झाला, तर काही काळ परिस्थिती तणावपूर्ण बनली होती..महापौरपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत भाजपच्या शारदा खेडकर यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) यांच्या उमेदवार सुरेखा काळे यांचा ४५ विरुद्ध ३२ मतांनी पराभव केला. या विजयासह भाजपने मित्रपक्षांच्या मदतीने अकोला महापालिकेवरील सत्ता कायम राखली आहे. मात्र, एमआयएमच्या तीन नगरसेवकांनी ऐनवेळी तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतल्याने विरोधी आघाडीच्या आशा मावळल्या आणि त्याचे पडसाद थेट सभागृहात उमटले..अकोलाचा महापौर ठरला! भाजपच्या शारदा खेडकर ४५ नगरसेवकांच्या पाठिंब्यानं विजयी, AIMIM तटस्थ राहिल्यानं चर्चांना उधाण!.निकाल जाहीर होताच काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी एमआयएमच्या नगरसेवकांवर निशाणा साधत प्रश्न उपस्थित केले. एमआयएमने मतदानात तटस्थ राहिल्यामुळे भाजपला विजय मिळाल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला. यावरून दोन्ही पक्षांच्या नगरसेवकांमध्ये जोरदार वाद झाला. काही वेळ सभागृहात गोंधळाचे वातावरण होते. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रशासनाला हस्तक्षेप करावा लागला..Mohol Nagar Parishad : मोहोळ नगरपरिषदेत 'हायव्होल्टेज' ड्रामा! उपनगराध्यक्षपदासाठी नेत्यांकडे इच्छुकांची मोठी पायपीट!.आशिष पवित्रकार यांचाही भाजपला पाठिंबाया निवडणुकीत काँग्रेसच्या आघाडीत सहभागी झालेले भाजपचे बंडखोर अपक्ष नगरसेवक आशिष पवित्रकार यांनी ऐनवेळी भूमिका बदलत भाजपप्रणीत आघाडीला पाठिंबा दिला. त्यांच्या या निर्णयामुळे भाजपच्या विजयावर शिक्कामोर्तब झाले, तर विरोधी आघाडीच्या गणितांना मोठा धक्का बसला.