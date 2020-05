पीक कर्जाच्या कागदपत्रांसाठी तलाठ्याने मागीतले पैसे, शेतकऱ्याने केली तक्रार, मग...

अकोला : विझोरा येथील तलाठ्याने एका शेतकऱ्याला सातशे रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी त्याला सातशे रुपयांची लाच घेताना शुक्रवारी (ता.22) दुपारी रंगेहात अटक करण्यात आली. विझोरा येथील एका शेतकऱ्याला पीक कर्जाच्या कामासाठी सातबारा व आठ अ ची गरज होती. त्यासाठी संबंधित शेतकऱ्याने तलाठी हिम्मत रामभाऊ मानकर यांना सातबारा व आठ अ ची मागणी केली, मात्र सदर तलाठ्याने सातबारा व आठ अ देण्यासाठी शेतसारा भरण्याच्या नावाखाली सातशे रुपयांच्या लाचेची मागणी केली. तक्रारदार शेतकऱ्यास लाच देणे नसल्याने त्यांनी या प्रकरणाची तक्रार 14 मे रोजी अकोला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली. या तक्रारीवरून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने शुक्रवारी दुपारी सातशे रुपयांची लाच तलाठी मानकर यांच्या हातात देताच एसीबीचे कर्मचाऱ्यांनी तलाठ्यास लाचेसह रंगेहाथ अटक केली. हेही वाचा - अरेरे! मोफत मिळतोय तांदुळ तरी होतोय गैरप्रकार; त्या तांदुळाच्या बदल्यात... त्यानंतर तलाठी विरुद्ध बार्शीटाकळी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. ही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे पोलिस अधीक्षक श्रीकांत घीवरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपअधीक्षक एस. मेमाने, सचिन धात्रक, गजानन दामोदर, श्रीकृष्ण पळसपगार यांनी केली. दोन महिन्यानंतर एसीबीची कारवाई

मागील काही दिवसापासून बंद असलेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई शुक्रवारी करण्यात आली. ही कारवाई मागील दोन महिन्याच्या कालावधीनंतर करण्यात आली आहे.

Web Title: akola money demanded by Talatha for crop loan, the farmer complained, then ...