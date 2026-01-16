Municipal Eection Results 2026 : अकोल्यात भाजपला १० जागांचा फटका, संपूर्ण ८० जागांचा निकाल जाहीर; पण महापालिकेवर कुणाची सत्ता? वाचा विजयी उमेदवारांची यादी...

Akola Municipal Corporation election results 2026 declared : अकोला महानगरपालिकेचा निकाल जाहीर झाला आहे. या निवडणुकीत भाजपाला १० जागांचा फटका बसला असून गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत त्यांच्या जागा कमी झाल्या आहेत. त्याचेवळी काँग्रेसच्या १० जागा वाढल्या आहेत. ही पक्षासाठी दिलासादायक बाब आहे. यंदा भाजपने ३८ जागा जिंकल्या असून काँग्रेसने २१ जागांवर विजय मिळवला आहे. याशिवाय वंचित आघाडीने ५ तर एमआयएमनेही ३ जागांवर विजय मिळाला आहे. राज्याचं लक्ष लागलेल्या अकोला मनपात आता भाजपाचं सरकार येईल, हे जवळपास निश्चित आहे. .अकोला महापालिका अंतिम एकूण पक्षीय बलाबल :एकूण जागा : 80 जाहीर निकाल : 80भाजप : 38काँग्रेस : 21उबाठा : 06शिंदेसेना : 01अजित पवार राष्ट्रवादी : 01शरद पवार राष्ट्रवादी : 03वंचित : 05एमआयएम : 03मनसे : 00अकोला विकास समिती : 01अपक्ष : 01.अकोला महापालिका विजयी उमेदवार नाव, पक्षनिहाय :प्रभाग क्रमांक 1 :1) अ : शेख अब्दुल्ला : काँग्रेस : विजयी2) ब : अजरा नसरीन मकसूद खान : काँग्रेस : विजयी3) क : निलोफर खान : काँग्रेस : विजयी4) ड : अब्दूल सलाम खान : काँग्रेस : विजयीप्रभाग क्रमांक 2 :5) अ : सीमा अंजुम : एमआयएम : विजयी6) ब : शरद तुरकर : भाजप : विजयी7) क : मैमूना बी : एमआयएम : विजयी8) ड : सय्यद रहीम सय्यद हाशम : एमआयएम : विजयीप्रभाग क्रमांक 3 :9) अ :शशिकला काळे : भाजप : विजयी10) ब : नितू महादेव जगताप : भाजप : विजयी11) क : प्रशांत गोविंदराव जोशी : भाजप : विजयी12) ड : निलेश रामकृष्ण देव : वंचित : विजयीप्रभाग क्रमांक 4 :13) अ : संदीप शेगोकार : भाजप : विजयी14) ब : शिल्पा वरोकार : भाजप : विजयी15) क : पल्लवी मोरे : भाजप : विजयी16) ड : अभय खुमकर : शिवसेना उबाठा : विजयीप्रभाग क्रमांक 5 :17) अ : विद्या खंडारे : भाजप : विजयी18) ब : जयंत मसने : भाजप : विजयी19) क : रश्मी अवचार : भाजप : विजयी20) ड : विजय अग्रवाल : भाजप : विजयीप्रभाग क्रमांक 6 :21) अ : आरती घोगलिया : भाजप : विजयी22) ब : हर्षद भांबेरे : भाजप : विजयी23) क : निकिता देशमुख : भाजप : विजयी24) ड : पवन महल्ले : भाजप : विजयीप्रभाग क्रमांक 7 :25) अ : सुवर्णरेखा जाधव : काँग्रेस : विजयी.26) ब : चांद चौधरी : अपक्ष : विजयी.27) क : किरण मेश्राम : जमीला बी : काँग्रेस : विजयी.28) ड : शेख फरीद शेख करीम : काँग्रेस : विजयी.प्रभाग क्रमांक 8 :29) अ : सोनाली सरोदे : उबाठा : विजयी30) ब : मनोज पाटील : उबाठा : विजयी31) क : माधुरी क्षिरसागर : भाजप : विजयी32) ड : राजेश्वर धोटे : भाजप : विजयीप्रभाग क्रमांक 9 :33) अ : प्रिया सिरसाट : काँग्रेस : विजयी34) ब : निखत अफसर कुरेशी : काँग्रेस : विजयी35) क : कनिजा खातून : काँग्रेस : विजयी36) ड : मोहम्मद फजलू पहेलवान : काँग्रेस : विजयीप्रभाग क्रमांक 10 :37) अ : मंजुषा शेळके : भाजप : विजयी38) ब : वैशाली शेळके : भाजप : विजयी39) क : अनिल गरड : भाजप : विजयी40) ड : नितीन ताकवाले : भाजप : विजयीप्रभाग क्रमांक 11 :41) अ : जैनब बी : काँग्रेस : विजयी.42) ब : शाहीन अंजुम : काँग्रेस : विजयी.43) क : फिरदोस परवीन : काँग्रेस : विजयी.44) ड : डॉ. झिशान हुसेन : काँग्रेस : विजयी.प्रभाग क्रमांक 12 :45) अ :संतोष डोंगरे : भाजप : विजयी46) ब : कल्पना गोटफोडे : भाजप : विजयी47) क : उषा विरक : शिंदे सेना : विजयी48) ड : सागर भारूका : उबाठा : विजयीप्रभाग क्रमांक 13 :49) अ : विशाल इंगळे : भाजप : विजयी50) ब : प्राची काकड : भाजप : विजयी51) क : सुनिता अग्रवाल : भाजप : विजयी52) ड : आशिष पवित्रकार : अपक्ष : विजयी.प्रभाग क्रमांक 14 :53) अ : उज्वला पातोडे : वंचित : विजयी54) ब : जयश्री बहादूरकर : वंचित : विजयी55) क : पराग गवई : वंचित : विजयी56) ड : शेख शमसु शेख साबिर : वंचित : विजयीप्रभाग क्रमांक 15 :57) अ : हरीश अलिमचंदानी : भाजप : विजयी.58) ब : मनिषा भंसाली : भाजप : विजयी59) क : शारदा खेडकर : भाजप : विजयी60) ड : बाळ टाले : भाजप : विजयीप्रभाग क्रमांक 16 :61) अ : सिद्घार्थ उपर्वट : भाजप : विजयी62) ब : अमरीन सदफ : राष्ट्रवादी शरद पवार : विजयी63) क : नर्गिस परवीन खान : राष्ट्रवादी अजित पवार : विजयी64) ड : रफिक सिद्दीकी : राष्ट्रवादी शरद पवार : विजयीप्रभाग क्रमांक 17 :65) अ : जया गेडाम : काँग्रेस : विजयी66) ब : अमोल मोहोकार : भाजप : विजयी67) क : रफिया बी : काँग्रेस : विजयी68) ड : आझाद खान : काँग्रेस : विजयीप्रभाग क्रमांक 18 :69) अ : स्मिता कांबळे : काँग्रेस : विजयी70) ब : अमोल गोगे : भाजप : विजयी71) क :आर्शिया परवीन : काँग्रेस : विजयी72) ड : फिरोज खान : काँग्रेस : विजयी.प्रभाग क्रमांक 19 :73) अ : धनंजय धबाले : भाजप : विजयी74) ब : गजानन सोनोने : भाजप : विजयी75) क :योगिता पावसाळे : भाजप : विजयी76) ड : पुजा गावंडे : राष्ट्रवादी शरद पवार : विजयीप्रभाग क्रमांक 20 :77) अ : विजय इंगळे : उबाठा : विजयी78) ब : सुरेखा काळे : उबाठा : विजयी79) क : सोनाली अंधारे : भाजप : विजयी80) ड : विनोद मापारी : भाजप : विजयी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.