BJP Sankalpnama Abhiyan : भाजपला हवा 'ग्राउंड लेव्हल फीडबॅक’, ‘संकल्पनामा अभियाना’मागची रणनीती काय?

श्रीकांत राऊत BJP launches Sankalpnama Abhiyan in Akola ahead of municipal elections : अकोला महापालिका निवडणुकीला काही दिवस शिल्लक असताना भारतीय जनता पक्षाने अकोला शहरात 'संकल्पनामा अभियान' सुरू करून राजकीय वर्तुळात हालचाल निर्माण केली आहे. मतदार हे खरे मालक आणि आम्ही सेवक या भूमिकेवर आधारित हे अभियान केवळ संवादापुरते मर्यादित नसून, निवडणुकीच्या दृष्टीने भाजपची सुनियोजित प्रचार रणनीती असल्याचे राजकीय वर्तुळातून बोलले जात आहे. .निवडणुकीस अवघे काही दिवस शिल्लक असताना भारतीय जनता पक्षाने अकोला शहरात 'संकल्पनामा अभियान' सुरू केले असून, याकडे राजकीय रणनिती म्हणून पाहिले जात आहे. मतदारांशी थेट संवाद साधत त्यांच्या अपेक्षा जाणून घेण्याच्या नावाखाली भाजपने प्रचाराचा नवा मार्ग अवलंबल्याचे चित्र आहे. प्रत्येक प्रभागात पेट्यांच्या माध्यमातून नागरिकांचे मत संकलित करून भाजपला थेट ग्राउंड लेव्हल फीडबॅक मिळणार आहे. .Akola Political : काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस मध्ये दोन प्रभागांत तिढा; बाजारपेठ आणि हरिहर पेठ प्रभागावरून चर्चेचे गुऱ्हाळ अडकले!. कोणत्या भागात कोणते प्रश्न प्राधान्याचे आहेत, मतदारांचा कल कोणत्या दिशेने आहे, याचा अचूक अंदाज या अभियानातून पक्षाला मिळू शकतो. याच माहितीच्या आधारे प्रचाराचे मुद्दे ठरवले जाण्याची शक्यता आहे. या अभियानांतर्गत २२५ पेट्यांच्या माध्यमातून मतदारांच्या अपेक्षा, समस्या आणि विकासाबाबतची मते संकलित केली जाणार आहेत. वरकरणी लोकांचे प्रश्न जाणून घेण्याची ही संकल्पना असली तरी त्यामागे भाजपचा राजकीय फायदा साधण्याचा प्रयत्न असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे..भाजपला हवा 'ग्राउंड लेव्हल फीडबॅक'निवडणूक तोंडावर असताना थेट मतदारांशी संवाद साधणे, त्यांच्या अपेक्षा ऐकणे आणि त्यावर आधारित जाहीरनामा तयार करण्याची घोषणा करणे, हा भाजपचा 'ग्राउंड लेव्हल फीडबॅक' मिळवण्याचा प्रयत्न मानला जात आहे. शहरातील कोणत्या प्रभागात कोणते मुद्दे प्रभावी ठरू शकतात, कोणत्या समस्या प्रचारात पुढे आणाव्यात, याचा अचूक अंदाज या अभियानातून पक्षाला मिळणार आहे..Akola Municipal Election : महापालिकेसाठी आघाडीची आज घोषणा होणार! दोन प्रभाग वगळता काँग्रेस, उद्धवसेना व राष्ट्रवादीत बहुतांश जागांवर एकमत.प्रचाराचा नवा फॉर्म्युलापारंपरिक सभांऐवजी थेट संवाद, पेट्यांच्या माध्यमातून मतदारांचा सहभाग आणि तुमच्या मतांवर आधारित विकास असा संदेश देत भाजपने प्रचाराची दिशा बदलल्याचे दिसते. 'संकल्पनामा' ही संकल्पना विश्वासार्ह वाटावी यासाठी वरिष्ठ नेत्यांची उपस्थिती, नियोजनबद्ध कार्यक्रम आणि अल्प कालावधीत नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.