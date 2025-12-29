Akola Municipal Election 2025 : जागा वाटपाचा तिढा सुटता सुटेना! एकनाथ शिंदेंचा शिलेदार अखेर अकोल्यात; महायुतीच्या नेत्यांबरोबर घेणार बैठक

श्रीकांत राऊत अकोला : महानगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास अवघे दोन दिवस शिल्लक असतानाही भारतीय जनता पक्ष आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील जागावाटपाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर शिंदे सेनेचे मंत्री व अकोला जिल्हा समन्वयक संजय राठोड आज अकोला दौऱ्यावर येत असून युतीतील तिन्ही पक्षांची बैठक होणार आहे. युती टिकणार की तुटणार, याचे संकेत आजच्या घडामोडींमधून स्पष्ट होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे..जागा वाटपात समाधान होत नसल्याने युतीतील अंतर्गत अस्वस्थता उघडपणे समोर येत असून, त्यावरच शेवटचा तोडगा काढण्यासाठी मंत्री राठोड अकोला दौऱ्यावर येत आहेत. ज्या प्रभागांवर अद्याप चर्चा पूर्ण झालेली नाही, त्या जागांबाबत अंतिम तोडगा काढण्यासाठी राठोड यांची भूमिका निर्णायक ठरणार असल्याचे मानले जात आहे. त्यांच्या उपस्थितीत भाजपचे स्थानिक नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे पदाधिकारी तसेच शिंदे सेनेचे स्थानिक पदाधिकारी यांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली आहे..Akola Political : अकोल्यात भाजप व काँग्रेसची ‘बार्गेनिंग’ वाढली; फॉर्म्युला ठरेना; उमेदवारांची धाकधुक वाढली!.मंत्री राठोड यांच्या उपस्थितीमुळे शिंदे सेनेची भूमिका अधिक ठामपणे मांडली जाण्याची शक्यता आहे. कोणत्या प्रभागात कोणाचा प्रभाव आहे, यावरून खरी रस्सीखेच सुरू आहे. भाजपने मागील निवडणुकीतील यशाच्या आधारावर अधिक जागांवर दावा केल्याने शिंदे सेना नाराज असल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे, शिंदे सेनेला महापालिकेत ताकद दाखवण्याची संधी हवी असल्याने काही महत्त्वाच्या प्रभागांवर ठाम भूमिका घेत आहेत. मंत्री संजय राठोड अकोल्यात नेमकी कोणती भूमिका घेतात, ते मध्यस्थी करत तिढा सोडवतात की आक्रमक भूमिका कायम ठेवत काही वेगळा निर्णय घेतात, याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..राष्ट्रवादीच्या भूमिकेकडे लक्षअकोल्यात चार वाजता होणाऱ्या बैठकीत राष्ट्रवादीचे पदाधिकारीही उपस्थित असतील. या सगळ्या घडामोडींमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) ची भूमिका देखील महत्त्वाची ठरत आहे. युतीतील तिसरा घटक म्हणून राष्ट्रवादीला किती जागा मिळणार, यावरही अद्याप स्पष्टता नाही. त्यामुळे आजच्या बैठकीत तिन्ही पक्षांमधील अंतर्गत समन्वय कितपत साधला जातो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..Municipal Election 2025 : युतीच्या बैठकीपासून आमदार मिटकरी वंचित; चर्चेतून डावलल्याने नाराजीचा सूर, पक्षाअंतर्गत गटबाजी समोर....तर मैत्रीपूर्ण लढतीची शक्यताउमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत जवळ येत असल्याने आता वेळेवर निर्णय झाला नाही, तर बंडखोरी, अपक्ष उमेदवारी आणि मैत्रीपूर्ण लढतींचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. याचा थेट फटका महायुतीच्या एकसंध प्रतिमेला बसू शकतो. त्यामुळे वरिष्ठ पातळीवरून युती टिकवण्याचा दबाव असतानाही स्थानिक पातळीवरील नाराजी कशी हाताळली जाते, यावर पुढील निर्णय ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.