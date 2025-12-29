विदर्भ

Akola Municipal Election 2025 : जागा वाटपाचा तिढा सुटता सुटेना! एकनाथ शिंदेंचा शिलेदार अखेर अकोल्यात; महायुतीच्या नेत्यांबरोबर घेणार बैठक

Akola Mahayuti Seat-Sharing Deadlock : जागा वाटपात समाधान होत नसल्याने युतीतील अंतर्गत अस्वस्थता उघडपणे समोर येत असून, त्यावरच शेवटचा तोडगा काढण्यासाठी मंत्री राठोड अकोला दौऱ्यावर येत आहेत.
अकोला : महानगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास अवघे दोन दिवस शिल्लक असतानाही भारतीय जनता पक्ष आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील जागावाटपाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर शिंदे सेनेचे मंत्री व अकोला जिल्हा समन्वयक संजय राठोड आज अकोला दौऱ्यावर येत असून युतीतील तिन्ही पक्षांची बैठक होणार आहे. युती टिकणार की तुटणार, याचे संकेत आजच्या घडामोडींमधून स्पष्ट होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.

