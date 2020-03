रोबोट साधणार आपल्याशी संवाद

अकोला : भारताचा पहिला ‘हुमोनॉइड’ अर्थात मानसप्रामाने कृतिशील यंत्रमानव (रोबोट) ‘इंद्रो’ येथील अभियांत्रिकी व तांत्रिकी महाविद्यालयात अकोलेकरांशी संवाद साधण्यासाठी येत आहे. या महाविद्यालयातर्फे ‘टेकनॉब्लिट्झ 2020’ हा टेक्निकल उपक्रम 7 मार्च 2020 रोजी आयोजित करण्यात आला आहे. यामध्ये विविध भागातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांकरिता पेपर प्रेसेंटेशन, प्रोजेक्ट व मॉडेल एक्स्पो, रोबो रेस, ब्लाइंड रेस, टॅलेंट हंट, आयपीयल ऑक्शन, पबजी, एनएएफएस, कॉल ऑफ ड्युटी या अशा स्पर्धांचे व शाळेतील विद्यार्थ्यांकरिता क्विझ स्पर्धेचा समावेश आहे. या उपक्रमाचे एक महत्त्वाचे आकर्षण असणार आहे ते म्हणजे हुमोनॉइड रोबोट शो, हा शो शनिवारी, 7 मार्च 2020 सकाळी 11 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत असून, यादरम्यान सर्व अकोलकर, शाळेतील विद्यार्थी, या रोबोट शी संवाद साधू शकतील. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ.एस,के.देशमुख यांनी या संधीचा सर्वस्तरातील विद्यार्थी व अकोलेकरांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.

