Akola Crime News : अक्षय नागलकर हत्याकांडातील आणखी चार आरोपींना अटक; ‘एलसीबी’ची मोठी कारवाई...

अकोला, ता. २६ : अक्षय नागलकर हत्याकांड प्रकरणात पोलिसांनी कारवाईचा वेग वाढवत रविवारी (ता.२६) आणखी चार आरोपींना अटक केली आहे. यापूर्वी अटकेत असलेल्या चौघा आरोपींना न्यायालयाने १ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणात आता आरोपींची संख्या नऊ झाली आहे. शिवा माळी हा आरोपी अद्याप फरार असून, तो लवकरच पोलिसांच्या गळाला लागेल, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे..या प्रकरणात आतापर्यंत एकूण आठ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी यापूर्वी चंद्रकांत महादेव बोरकर (मुख्य सूत्रधार), अशोक उर्फ ब्रम्हा पांडुरंग भाकरे, क्रिष्णा वासुदेव भाकरे आणि आशु उर्फ आशिष शिवकुमार वानखडे यांना अटक केली होती. चारही आरोपींना न्यायालयात हजर केले असता, दि.१ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी देण्यात आली. यानंतर स्थानिक गुन्हे शाखेने रविवारी (ता.२६) आणखी चार आरोपींना ताब्यात घेतले..Akola News : खासगी रुग्णालयात तरुणाने जीवन संपवलं; कारण अस्पष्ट; परिसरात खळबळ.रोहित गजानन पराते (रा. पार्वती नगर, बाळापुर नाका, अकोला), अमोल अजाबराव उन्हाळे (रा. हरीहरपेठ, जुने शहर, अकोला), नारायण गणेश मेसरे (रा. बाळापुर, जि. अकोला), आकाश बाबुराव शिंदे (रा. भौरद, जि. अकोला) अशा चौघांना अटक केली. यातील पराते व उन्हाळे या दोघांना अहील्यानगर येथून, आरोपी मेसरे याला बाळापूर येथून, तर आरोपी आकाश शिंदे याला अकोला रेल्वे स्टेशनवरून ताब्यात घेण्यात आले..Akola News : अकोल्यात फटाका सेंटरला आग, अग्निशमनची एनओसी न घेताच फटाक्यांची विक्री, महापालिका बजावणार नोटीस .अशा प्रकारे या हत्याकांडातील आठ आरोपी आता पोलिसांच्या ताब्यात असून, शिवा रामा माळी हा एकच आरोपी अद्याप फरार आहे. त्याचा शोध सुरू असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. स्थानिक गुन्हे शाखेचे प्रमुख शंकर शेळके व त्यांच्या पथकाने चार आरोपींना अटक करण्याची कारवाई पार पाडली.