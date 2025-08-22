Amravati Crop Loss: अतिवृष्टिग्रस्त शेतकऱ्यांना विमाकवच नाही; पीकविमा योजनेतील ट्रिगर वगळल्याने शेतकऱ्यांना ठेंगा

अमरावती : सुधारित पीकविमा योजनेत स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीने नुकसानीचा निकष वगळला आहे. नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाले असले तरी शेतकऱ्यांना मात्र नुकसानभरपाई मिळणार नाही..जिल्ह्यात आतापर्यंत ३२ हजार ४७५ हेक्टरवरील क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले आहे. एकूण पेरणी क्षेत्राच्या तुलनेत ते पाच टक्के आहे. शेतकरी पूर्वसूचना दाखल करीत असले तरी त्यावर कार्यवाही होणार नसल्याचे स्पष्ट आहे..यंदाच्या खरीप हंगामात जिल्ह्यात सहा लाख ५९ हजार हेक्टर क्षेत्रात पेरणी झाली आहे. मे मध्ये अवकाळी व नंतर जून आणि जुलैतील पावसाच्या तुटीनंतर ऑगस्टमध्ये जोरदार पाऊस झाला. ऑगस्ट महिन्यात अमरावती जिल्ह्यात आतापर्यंत अपेक्षित १९३.३ मिमी पर्जन्यमानाच्या तुलनेत १९६.९ मिमी पाऊस झाला आहे. त्याचे प्रमाण सरासरी १०१ टक्के आहे. बहुतांश महसूल मंडळांत या कालावधीत अतिवृष्टी झाली आहे. शेतात पावसाचे पाणी साचून पिकांची हानी झाली आहे. जिल्ह्यातील २० हजार हेक्टरवर क्षेत्रातील कापूस, सोयाबीन व तूर या खरिपातील मुख्य पिकांसह मका, ज्वारी, धान या पिकांचेही अतोनात नुकसान झाले आहे..उत्पादनाची हमी संपल्यात जमा आहे.नुकसानीच्या या पार्श्वभूमीवर जुन्या पीकविमा योजनेत नैसर्गिक आपत्तीच्या निकषाखाली शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची तरतूद होती. ती आता सुधारित पीकविमा योजनेतून वगळण्यात आली आहे..Navneet Rana on Bachuchu Kadu: बच्चू कडूंच्या मतदारसंघात जाऊन राणा बरसल्या.. | Amravati | Sakal K1.शेतकरी पूर्वसूचना दाखल करीत असले तरी त्यांना भरपाई मिळणार नाही, हे स्पष्ट आहे.राज्य सरकारने यंदा सुधारित पीकविमा योजना लागू केली आहे. या योजनेतील महत्त्वाचे चार ट्रीगर काढून टाकण्यात आले आहेत. जुन्या पीक विमा योजनेनुसार शेतकऱ्याचे नुकसान झाल्यास पूर्वसूचना दिल्यास वैयक्तिक पातळीवर पंचनामे करण्यात येऊन भरपाई मिळत होती. ती आशा यंदा ट्रिगरच काढून टाकल्याने मावळली आहे..एकच निकषसुधारित पीकविमा योजनेत पीक कापणी प्रयोगावर आधारित नुकसानभरपाई हाच एकमेव ट्रिगर ठेवण्यात आला आहे. पेरणी ते काढणी, अशा वेगवेगळ्या टप्प्यात पिकांचे नुकसान झाल्यावर उत्पादकता कमी येईल व शेतकऱ्यांना भरपाई मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे. पीक कापणी प्रयोगानंतर संबंधित महसूल मंडळातील उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यासच भरपाई मिळणार आहे..जिल्ह्यातील स्थिती (हेक्टर)एकूण पेरणी क्षेत्र ः ६,५९,५३३ बाधित क्षेत्र ः ३२,४७५खरडून गेलेले क्षेत्र ः ७१३बाधित पिके ः मूग, तीळ, सोयाबीन, कापूस, तूर, मका, धान, कांदा, भाजीपाला, ज्वारी, लिंबू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.