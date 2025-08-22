विदर्भ

Amravati Crop Loss: अतिवृष्टिग्रस्त शेतकऱ्यांना विमाकवच नाही; पीकविमा योजनेतील ट्रिगर वगळल्याने शेतकऱ्यांना ठेंगा

Crop Insurance: अमरावती जिल्ह्यात ऑगस्टमध्ये झालेल्या जोरदार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे पिकांचे नुकसान झाले आहे. मात्र सुधारित पीकविमा योजनेत नैसर्गिक आपत्तीचा निकष वगळल्यामुळे नुकसानभरपाई मिळणार नाही.
अमरावती : सुधारित पीकविमा योजनेत स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीने नुकसानीचा निकष वगळला आहे. नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाले असले तरी शेतकऱ्यांना मात्र नुकसानभरपाई मिळणार नाही.

