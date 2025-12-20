Amravati News: वडिलांनी किडनी देऊन वाचविले मुलीचे प्राण

अमरावती : किडनीच्या आजाराने त्रस्त असलेल्या मुलीला आपली किडनी देऊन पित्याने तिचे प्राण वाचविल्याची घटना येथील संदर्भ सेवा रुग्णालयात ( सुपर स्पेशालिटी) शुक्रवारी (ता.१९) रोजी घडली. या रुग्णालयातील ही ६४ वी किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया होती व ती यशस्वी ठरली. .३६ वर्षीय सोनल राजू चौधरी ही किडनी आजाराने त्रस्त असल्याने त्यासाठी बाहेर उपचार सुरू होते. ती काही वर्षांपासून डायलिसिस करत होती. तेव्हा डॉक्टरांनी रुग्णास व तिच्या कुटुंबीयांस किडनी प्रत्यारोपण विषयी माहिती दिली व विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालयात रेफर करण्यात आले..मुलीच्या पुढील भविष्याचा विचार करून वडील सुरेश रंगराव गुहे ( वय ६५) यांनी आपली एक किडनी मुलगी सोनलला देण्याचा निर्णय घेतला. आपली एक किडनी सोनलला देऊन तिला नवीन जीवन दिले. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजने अंतर्गत शस्त्रक्रिया विनामूल्य करण्यात आली..Latest Marathi Breaking News Live Update: देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल अमरावती येथील वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अमोल नरोटे व विशेष कार्य अधिकारी डॉ. मंगेश मेंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नेफरोलॉजिस्ट डॉ. हितेश गुल्हाने, युरो सर्जन डॉ. राहुल पोटोडे, डॉ. विक्रम देशमुख, डॉ. राहुल घुले, डॉ. प्रतीक चिरडे, डॉ. विशाल बाहेकर, बधिरिकरण तज्ज्ञ डॉ. रोहित हातगावकर, डॉ. बाळकृष्ण बागवाले, डॉ. दीपाली देशमुख, डॉ. रमणिका ढोमणे आदींनी ही यशस्वी शस्त्रक्रिया पार पाडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.