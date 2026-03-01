Amravati Crime : बायकोला बीपी, शुगरचा त्रास, फार काळ जगणार नाही; म्हणत घरमालकाने पकडला महिला पोलिसाचा हात

अमरावती : शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींसह महिलांना एकतर्फी प्रेमप्रकरणातून त्रास देण्याच्या घटनांनी कळस गाठला आहे. एकाने सतत पाठलाग करून भरचौकात महिला पोलिसाचा हात पकडला. फ्रेजरपुरा ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना घडली. पीडित महिला पोलिस कर्मचारी तीन वर्षे भाड्याने राहत होत्या. त्या आदराने घरमालकास काका म्हणून हाक मारायच्या. .वर्षभरापूर्वी सकाळच्या सुमारास संबंधित महिला घरी एकटी असताना घरमालक भाडेकरूच्या घरात पोहोचला. तू मला खूप आवडते, माझे तुझ्यावर खूप प्रेम आहे, असे म्हणून पीडितेचा विश्वास संपादन करण्याचा प्रयत्न संशयित घरमालकाने केला. एवढ्यावरच त्याचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे त्याने त्यास बायको असून, तिला बीपी व शुगरचा त्रास आहे. बायको फार काळ जगू शकत नाही. त्यामुळे रात्रीला घराच्या गल्लीमध्ये भेटण्याचा सल्ला संशयित घरमालकाने महिला पोलिसाला दिला. त्या काकाचे असे उत्तर ऐकूण तिला धक्काच बसला..Woman Police Case : रक्षकच बनले भक्षक! महिला पोलिस कॉन्स्टेबलवर 8 वर्षे सामूहिक बलात्कार; पोलिस अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांवर गंभीर आरोप.महिला पोलिस असल्याने त्याला धडा शिकविण्यासाठी तिने संशयित काकाच्या श्रीमुखात लगावली. तत्काळ ते घर सोडून दुसरीकडे राहण्यास निघून गेली. घरातील महिला नातेवाइकाच्या आजारपणामुळे त्रस्त असलेल्या महिला पोलिसाने तिच्याबद्दल घडत असलेल्या घटनेची वाच्यता कुठे केली नाही. शुक्रवारी (ता. २७) पीडित महिला पोलिस दुचाकीने काम आटोपल्यावर सायंकाळी घराकडे परत जात असताना फ्रेजरपुरा ठाण्याच्या हद्दीत एक प्रवासी ऑटो त्यांच्या दुचाकीच्या आडवा आला..Crime News : माझी इच्छा पूर्ण कर, नाही तर...!; विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्याकडून महिलेकडे शरीरसुखाची मागणी; नागपूरमधील प्रकार.पीडितेने त्यास थांबविले असता संशयित घरमालक ऑटोतून उतरून पीडितेसमोर आला. तिचा रस्त्यावर हात पकडून पत्नीप्रमाणे संबंध ठेवण्याची मागणी केली. घाबरलेल्या महिला पोलिसाने मदतीसाठी आरडाओरड केल्याने संशयित घरमालकाने तेथून पळ काढला. पीडित महिला पोलिस कर्मचाऱ्याने घटनेची तक्रार फ्रेजरपुरा ठाण्यात नोंदविली असता पोलिसांनी संशयित घरमालकाविरुद्ध अडवणूक व विनयभंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. महिला पोलिसाच्या छेडखानीप्रकरणी संशयित घरमालकास अटक केली होती. चौकशीनंतर समन्सपत्र देऊन सोडण्यात आले, असी माहिती फ्रेजरपुरा पोलिसांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.