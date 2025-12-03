Share Market Fraud: ‘उच्च नफा मिळेल’च्या आमिषाखाली व्हॉट्सॲप ट्रेडिंग फसवणूक; सायबर पोलिसांनी ७० लाखांचा फ्रॉड उघडला

अमरावती : शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीच्या नावाखाली तब्बल ७० लाख रुपयांनी फसवणूक करणाऱ्याला अमरावती पोलिसांनी कोल्हापूर येथून अटक केली आहे. .सहा ऑगस्ट रोजी तक्रारदाराची शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये अॅड करून ट्रेडिंगद्वारे शेअर बाजारात उच्च नफा मिळविण्याचे आश्वासन देऊन ७० लाख, सहा हजार सत्तेचाळीस रुपयांनी ऑनलाइन फसवणूक झाली होती. यावरून सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता..गुन्ह्याबाबत पोलिसांनी केलेल्या तपासात ७० लाखांपैकी पाच लाखांची रक्कम ज्या खात्यात जमा झाली त्याचा शोध पोलिसांनी लावला. ती रक्कम त्याने विविध खात्यांवर पाठविल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. परंतु सदर रक्कमेला लीन मार्क लावण्यात आला आहे. सायबर पोलिस ठाण्याचे एपीआय अनिकेत कासार, हेड कॉन्स्टेबल विशाल यादव, अश्विन यादव, अनिकेत वानखडे यांचे तपास पथक तयार करून कोल्हापूर येथे रवाना करण्यात आले. .कोल्हापूर येथून नमूद व्यक्तीला ताब्यात घेण्यात आले. त्याचा पोलिस कोठडी रिमांड घेण्यात आला होता. याप्रकरणातील आणखी काही संशयितांचा शोध घेणे सुरू आहे. या गुन्हात अकरा लाख सात हजार रुपये ही होल्ड करण्यात आलेले असून त्यापैकी एक लाख नव्वद हजार रुपये फिर्यादी यांना परत करण्यात आले आहे..उर्वरित रक्कमेबाबत न्यायालयीन आदेश प्राप्त होण्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे. ही कामगिरी पोलिस आयुक्त अरविंद चावरिया, पोलिस उपायुक्त श्याम घुगे, गणेश शिंदे, रमेश धुमाळ, सहायक पोलिस आयुक्त शिवाजी बचाटे यांच्या मार्गदर्शनात पोलिस निरीक्षक महेंद्र अंभोरे, प्रियंका कोटावार, अनिकेत कासार, उल्हास टवलारे, निखिल माहुरे, विशाल यादव, अश्विन यादव, अनिकेत वानखडे व सुषमा आठवले यांनी पार पाडली..Nashik Cyber Fraud : शेअर ट्रेडिंगचा अनुभव असूनही फसले! निवृत्त अधिकाऱ्याने २.२४ कोटींची आयुष्यभराची कमाई गमावली.नागरिकांनी घ्यावी काळजीऑनलाइन शेअर मार्केट, गुंतवणूक, ट्रेडिंग किंवा तत्सम योजनांमध्ये जास्त नफ्याचे आमिष दाखविणाऱ्या अज्ञात अॅप्स/प्लॅटफॉर्मवर विश्वास ठेवू नका. कुठल्याही शंकेसंदर्भात नजीकचे पोलिस ठाणे अथवा सायबर पोलिस ठाणे, अमरावती येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.