विदर्भ

Share Market Fraud: ‘उच्च नफा मिळेल’च्या आमिषाखाली व्हॉट्सॲप ट्रेडिंग फसवणूक; सायबर पोलिसांनी ७० लाखांचा फ्रॉड उघडला

70 Lakh Share Market Fraud Uncovered in Amaravati: शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीच्या नावाखाली तब्बल ७० लाख रुपयांनी फसवणूक करणाऱ्याला अमरावती पोलिसांनी कोल्हापूर येथून अटक केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
अमरावती : शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीच्या नावाखाली तब्बल ७० लाख रुपयांनी फसवणूक करणाऱ्याला अमरावती पोलिसांनी कोल्हापूर येथून अटक केली आहे.

