विदर्भ

Amravati News: अमरावतीत अंबादेवी यात्रेच्या पहिल्याच दिवशी राजकमल चौकातील स्वागतकमान कोसळले; दुचाकी दबल्या तरी जीवितहानी टळली

Ambadevi Yatra: विदर्भाचे कुलदैवत असलेल्या अंबा व एकवीरा मातेच्या नवरात्रोत्सवाला आजपासून प्रारंभ झाला असून पहिल्याच दिवशी यात्रेतील राजकमल चौकातील स्वागतकमान कोसळल्याने एकच गोंधळ उडाला.
Amravati News

Amravati News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अमरावती : विदर्भाचे कुलदैवत असलेल्या अंबा व एकवीरा मातेच्या नवरात्रोत्सवाला आजपासून प्रारंभ झाला असून पहिल्याच दिवशी यात्रेतील राजकमल चौकातील स्वागतकमान कोसळल्याने एकच गोंधळ उडाला.

Loading content, please wait...
Amravati
Navratri Festival
accident
Event

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com