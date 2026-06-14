Amravati: ७० हजारांची लाच घेताना गुणवत्ता निरीक्षकाला पकडले लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाचा सापळा

अमरावती: कृषी केंद्रातील दोन कंपन्यांच्या खतांचे नमुने न घेण्याकरिता तक्रारकर्त्याकडून ७० हजार रुपयांची लाच घेणाऱ्या गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकास लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहात पकडले. वीराग आनंदराव देशमुख, असे लाच स्वीकारणाऱ्या गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकाचे नाव असल्याची माहिती लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाचे उपअधीक्षक सुनील किनगे यांनी दिली..लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अमरावतीच्या पथकाने शनिवारी (ता. १३) ही कारवाई केली. तक्रारकर्त्याच्या कृषिकेंद्रामधून विविध कंपनीच्या खतांचे नमुने तपासणीकरिता न घेण्यासाठी व जे नमुने घेतले ते तपासणीसाठी न पाठविण्यासाठी गुणवत्ता नियंत्रक वीराग देशमुख यांनी संबंधितांकडे ७० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. संबंधितास लाच द्यायची नसल्याने त्यांनी कायदेशीर कारवाईसाठी लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदविली..Satara: महायुतीत खदखदीची चर्चा, कऱ्हाडात भाजप प्रदेशाध्यक्षांची बैठक; मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांनी फिरवली पाठ.संबंधिताच्या कृषी केंद्रातून घेतलेल्या खतांच्या दोन नमुन्यांकरिता प्रत्येकी २० हजार, याप्रमाणे ४० हजार रुपये व दोन ठराविक कंपनीच्या खताचे नमुने न घेण्याकरिता प्रत्येकी १५ हजार असे एकूण ७० हजार रुपयांची लाच वीराग देशमुख या गुणवत्ता नियंत्रक निरीक्षकाने मागितली होती..देशमुख यांनी एका खासगी वाहनात ७० हजार रुपये स्वीकारताना त्यांना एसीबीच्या पथकाने पकडले. लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाचे उपअधीक्षक सुनील किनगे, पोलिस निरीक्षक रवींद्र सहारे, वैभव जायले, दत्ता वानखडे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. गाडगेनगर ठाण्यात वीराग देखमुख याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई पोलिसांनी सुरू केली होती..INDW vs PAKW: भारताची टी-२० वर्ल्डकप मोहीम आजपासून; आज भारत-पाक आमनेसामने, कशी असेल Playing 11."शासकीय कर्मचारी, अधिकारी किंवा खासगी व्यक्ती शासकीय काम करून देण्यासाठी कायदेशीर शुल्काव्यतिरिक्त लाचेची मागणी करीत असल्यास लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क करून तक्रार करावी."-सुनील किनगे, उपअधीक्षक, लाचलूचपत प्रतिबंधक विभाग, अमरावती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.