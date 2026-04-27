राजू असल्याचं सांगत रियाजुद्दीनचं कांड, हिंदू मुलींना टार्गेट करत...; अमरावतीत आणखी एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस

अमरावतीतील लैंगिक अत्याचार प्रकरण आधीच चर्चेत आहे. त्यानंतर आता आणखी एक लैंगिक अत्याचाराचं प्रकरण उघडकीस आलं आहे. चायनीज खाद्यपदार्थांची गाडी चालवणाऱ्या एका तरुणाने बनावट नाव वापरून एका तरुणीची फसवणूक करून तिचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी पीडितेच्या तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून अमरावती पोलिसांनी दोन जणांना अटक केली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, रियाजुद्दीन फैयाजुद्दीन पठाण असे मुख्य आरोपीचे नाव आहे. आरोपीने याच पद्धतीने अनेक मुलींना फसवून त्यांचे शोषण केल्याचा गंभीर केल्याचं तिने या तक्रारीत म्हटलं आहे. या तक्रारीनुसार, आरोपी पंचवटी चौक परिसरात, BPEd कॉलेजजवळ चायनीज गाडी लावत असे. तो स्वतःचे नाव 'राजू' असे सांगत असे. तसेच त्याच्याकडे येणाऱ्या समस्याग्रस्त किंवा भावनिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या तरुणींशी ओळख वाढवत असे..Amravati News: अयानविरुद्ध दुसऱ्या पीडितेने दिले बयाण; परतवाडा लैंगिक अत्याचार, व्हिडिओ व्हायरल प्रकरण.इतकंच नाही, तर आपल्याला बंगाली जादू येत असल्याचा दावा करत, त्यांच्या समस्यांवर उपाय करण्याच्या नावाखाली तो तरुणींना एकांत ठिकाणी नेत असे. तिथे तथाकथित उपचारांच्या नावाखाली गैरवर्तन करून त्यांच्यावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती पुढे आली आहे. या प्रकरणानंतर शहरात चांगलीच खळबळ उडाली आहे..Amravati News: एकाच्या पोलिस कोठडीत २७ पर्यंत वाढ; परतवाडा व्हिडिओ व्हायरल प्रकरणी तिघांना न्यायालयीन कोठडी.दरम्यान, या घटनेवर राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या असून भाजपाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शहरात लैंगिक अत्याचाराचं मोठं रॅकेट सक्रीय असल्याचा दावा भाजपा प्रवक्ते शिवराय कुलकर्णी यांनी केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून सत्य समोर आणावं, अशीही मागणीही त्यांनी केली.