अमरावती प्रकरणात फक्त दोन मुलींचे व्हिडीओ; अल्पसंख्याक आयोगाच्या अहवालात धक्कादायक माहिती, नवनीत राणांनाही फटकारलं...

अमरावती : परतवाडा येथील लैंगिक अत्याचार आणि व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणात तपास अधिक तीव्र झाला असून, राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या अहवालानंतर अनेक अफवांना पूर्णविराम मिळाला आहे. या प्रकरणात एकूण आठ पीडित मुली असल्याचे स्पष्ट झाले असून, त्या सर्व अल्पसंख्याक समाजातील असल्याची माहिती समोर आली आहे. नागपूर, अमरावती आणि परतवाडा येथील या मुलींपैकी काही अल्पवयीन असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..तपासात आरोपी नयन सुगंधे याने फ्लॅट उपलब्ध करून दिल्याचे उघड झाले आहे. याच ठिकाणी मुख्य आरोपी अयान अहमदकडून अत्याचाराचे प्रकार घडत होते. आतापर्यंत दोन मुलींचे व्हिडिओ व्हायरल झाले असून, इतर मुलींचे फोटो आरोपींकडे सापडले आहेत. पोलिसांनी मोबाईल, लॅपटॉपसह डिजिटल पुरावे जप्त केले आहे..अमरावतीत लैंगिक शोषण प्रकरणी नवी माहिती समोर, १८ व्हिडीओ अन् ३९ फोटो व्हायरल; मुली अल्पवयीन.दरम्यान, राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी या प्रकरणावर सविस्तर प्रतिक्रिया देत अनेक महत्त्वाच्या बाबी स्पष्ट केल्या. "या प्रकरणाची सतत माहिती घेतली. पोलिस अधीक्षकांशी बोललो. त्यांच्यानुसार सर्व आठही मुली मुस्लीम आहेत, त्यात एकही हिंदू मुलगी नाही. नवनीत राणां सारखे नेते जाणूनबुजून अफवा पसरवून दंगे घडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशांवर कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत," असे त्यांनी सांगितले..ते पुढे म्हणाले, "आमच्या पथकाने तपासात नयन सुगंधे हा आरोपीला खोली उपलब्ध करून देत असल्याचे आढळले. त्या ठिकाणीच सर्व प्रकार घडत होता. दोन मुलींचे व्हिडिओ व्हायरल झाले, तर इतर मुलींचे फक्त फोटो आहेत. कुणीही पीडित मुलींची ओळख उघड केल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल." असा इशाराही त्यांनी दिला..अमरावतीत खरात पेक्षाही भयंकर कांड; 180 तरुणींचे व्हिडिओ व्हायरल, आरोपी कुटुंबासह फरार, भाजपाकडून चौकशीची मागणी.प्यारे खान यांनी काही राजकीय वक्तव्यांवर टीका करत नवनीत राणां यांनाही फटकारलं. "नवनीत राणा या महाराष्ट्रात तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. महिलांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर राजकारण होऊ नये, नवनीत राणांना पाकिस्तानची खूप आठवण येते त्यामुळे त्या सतत मुस्लीम समाजाला पाकिस्तान जाण्यास सांगतात" असे ते म्हणाले.