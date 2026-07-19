मुलीच्या प्रेमविवाहाचा राग; तरुणाला बेदम मारहाण, जळत्या चितेवर फेकून दिलं...

अमरावती : जुन्या वैमनस्यातून मारहाण केल्यानंतर स्मशानभूमीजवळ नेऊन जखमीला जळत्या चितेवर फेकून त्याची हत्या करण्याचा प्रयत्न झाल्याची खळबळजनक घटना जिल्ह्यात घडली. जखमीला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. परतवाडा पोलिसांनी याप्रकरणात जखमी दुर्गाप्रसाद घनश्याम सिरसाम (वय ३०, रा. झोपडपट्टी, परतवाडा) यांच्या तक्रारीवरून संशयित कालू यादव (परतवाडा) यासह त्याच्या अन्य तीन सहकाऱ्यांविरुद्ध हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. एकास रविवारी (ता. १९) अटक करण्यात आली, असे परतवाड्याचे ठाणेदार अजय आकरे यांनी सांगितले. दुर्गाप्रसाद आणि कालू यादव हे दोघे एकमेकांच्या परिचित आहेत. .काही दिवसांपूर्वी एका मुलीने पळून जाऊन लग्न केले होते. त्याच कारणावरून संशयित कालू यादवसह त्याचे साथीदार हे अचलपूरच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या गेटजवळ उभे होते. दुर्गाप्रसाद सिरसाम हा कामावरून घराकडे परत जात असताना संशयितांनी त्याला अडविले. मुलीला पळवून नेणाऱ्याचा पत्ता सांगण्यासाठी दुर्गाप्रसादवर संशयितांनी दबाव टाकला. त्यानंतर संशयितांनी दुर्गाप्रसाद याला दुचाकीवर बसून परतवाडा येथील हिंदू स्मशानभूमीजवळ निर्जनस्थळी नेले..Nashik Crime : प्रेमाचे आमिष, अत्याचार; धर्मांतराचा प्रयत्न, संशयिताविरुद्ध गुन्हा दाखल.काठीने जबर मारहाण करून गंभीर जखमी करून त्याची हत्या करण्याचा प्रयत्न केला. दुर्गाप्रसाद याच्या अंगावरील कपडे फाडले. त्यानंतर संशयित कालूप्रसाद व त्याच्या सहकाऱ्यांनी दुर्गाप्रसाद याला स्मशानभूमीत जळल्या चितेवर फेकून जाळून हत्या करण्याचा प्रयत्न केला. शिवाय कुटुंबीयांना सुद्धा जाळून मारण्याची धमकी संशयितांनी दिली, असा आरोप गंभीर जखमी दुर्गाप्रसाद सिरसाम यांनी तक्रारीत केला आहे. त्या आधारे कालू यादवसह त्याच्या दोन सहकाऱ्यांविरुद्ध हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी पोलिसांनी शनिवारी (ता. १९) गुन्हा दाखल केला आहे..इन्स्टावर ओळख, मैत्री अन् प्रेम; लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या तरुणानं तरुणीला संपवलं, नेमकं काय घडलं?.दुर्गाप्रसाद सिरसाम व संशयित कालू यादव, या दोघांमध्ये बऱ्याच दिवसांपासून पैशाच्या व्यवहारावरून वाद सुरू आहे. त्यातून ही घटना घडली. त्यात एकास ताब्यात घेऊन मुख्य संशयितासह सहकाऱ्याचा शोध सुरू आहे, अशी प्रतिक्रिया पोलिसांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.