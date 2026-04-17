गुन्हेगारासोबत खाकीची दोस्ती? आरोपी अयानला पोलीसच भरवतायत केक; लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील व्हिडिओमुळे खळबळ

Viral Video: अमरावतीतल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात दररोज नवनवीन खुलासे होत आहेत. अशातच आता या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अयान अहमदचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. हा व्हि़डीओ आरोपीच्या वाढदिवसाच्या दिवशी आहे. विशेष म्हणजे यात पोलीस कर्मचारी अयानला केक भरवताना दिसत आहेत. या व्हिडिओमुळे पोलिसांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, हा व्हिडिओ डिसेंबर २०२५ मधील आहे. यात दिसतंय त्या प्रमाणे आरोपी अयान अहमदचा वाढदिवस भररस्त्यात साजरा केला जातो आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनमध्ये काही पोलिस कर्मचारीही सहभागी झाले आहेत. एका सहाय्यक पोलिस निरीक्षकासह दोन पोलिस कर्मचारी याठिकाणी उपस्थित असल्याचा दावा केला जात आहे..Hingana Crime : पोलिस कर्मचाऱ्याच्या घरावर समाजकंटकांचा 'हल्ला'; पार्किंग मधील कार जाळली.इतकेच नव्हे, तर पोलिसांनीच आरोपीला केक भरवून शुभेच्छा दिल्याचेही या व्हिडीओत दिसतं आहे. या प्रकरणात सुरुवातीपासूनच पोलिसांकडून हलगर्जीपणा झाल्याचे आरोप होतो होते. आता हा व्हिडिओ समोर आल्याने अनेक चर्चांना उधाण आलं आहे. आरोपी अयान अहमदवर अल्पवयीन मुलींचे अश्लील व्हिडिओ बनवून ब्लॅकमेल केल्याचे आरोप आहे. अशा आरोपीसोबत पोलिस कर्मचारी दिसत असल्याचे संताप व्यक्त होतो आहे..अमरावतीत लैंगिक शोषण प्रकरणी नवी माहिती समोर, १८ व्हिडीओ अन् ३९ फोटो व्हायरल; मुली अल्पवयीन.यासंदर्भात बोलताना राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. "जर कोणतेही पोलिस कर्मचारी आरोपीसोबत वाढदिवस साजरा करत असतील, तर अशा प्रकारचे कृत्य अजिबात सहन केले जाणार नाही. संबंधितांवर कठोर कारवाई व्हावी," अशी मागणी त्यांनी केली. या घटनेमुळे खळबळ उडाली असून, संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्यांवर काय कारवाई होते, हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.