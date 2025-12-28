Amravati Crime

Amravati Crime

esakal

विदर्भ

Amravati Crime : किरकोळ वादातून डोकं दगडानं ठेचलं, बडनेरा रेल्वे स्थानक परिसरात १७ वर्षीय तरुणाची हत्या; २ अल्पवयीनांसह चौघे ताब्यात

रविवारी (ता. २८) सकाळी दहाच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली आहे. कुणाल विनोद तेलमोरे (वय १७, रा. तेलीपुरा, जुनीवस्ती, बडनेरा), असे हत्या झालेल्या युवकाचे नाव आहे.
Published on

अमरावती, ता. २८ : बडनेरा रेल्वेस्थानकाजवळ एका लॉजच्या मागे किरकोळ वादातून युवकाची निर्घृण हत्या करण्यात आली. रविवारी (ता. २८) सकाळी दहाच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली आहे. कुणाल विनोद तेलमोरे (वय १७, रा. तेलीपुरा, जुनीवस्ती, बडनेरा), असे हत्या झालेल्या युवकाचे नाव असल्याची माहिती बडनेऱ्याचे ठाणेदार सुनील चव्हाण यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Amravati
murder
Crime News
amravati crime
crime in Amravati
crime marathi news
Marathi News Esakal
www.esakal.com