गोरं होण्यासाठी औषधांचं अतिसेवन बेतलं जीवावर? डोळ्यातून रक्त, मृतदेह पालथा; २२ वर्षीय BAMS डॉक्टरच्या मृत्यूने अमरावतीत खळबळ

अमरावतीत बीएमएमएस डॉक्टरचा झोपेत संशयास्पद मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय .अवघ्या २२ वर्षीय तरुण डॉक्टरच्या मृत्यूने कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. नाशिकमधून आदित्य रावटे यांनी बीएमएमएसचं शिक्षण पूर्ण केलं होतं. त्यांचा मृतदेह वलगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या त्यांचा घरी आढून आला. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, आदित्यचा मृतदेह खोलीत पालथ्या अवस्थेत पडलेला होता. त्याच्या डोळ्यांतून रक्तस्राव झाल्याचंही आढळून आलं. या घटनेची माहिती मिळताच वलगाव पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. त्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आला..दहावीत शिकणाऱ्या १६ वर्षीय मुलीने १५व्या मजल्यावरून मारली उडी, घटनास्थळी सापडली चिट्ठी.आदित्यला लहानपणापासून अपस्माराचा त्रास होता अशी माहिती त्याच्या आई-वडिलांनी पोलिसांना दिली आहे. तसेच त्वचा गोरी करण्यासाठी तो स्वतः काही औषधांचा वापर करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे औषधांच्या अतिसेवनामुळे त्याचा मृत्यू झाला असावा, असा प्राथमिक संशय व्यक्त केला जात आहे..दरम्यान, प्राथमिक शवविच्छेदनात गुदमरल्याने तसेच हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्यामुळे मृत्यू झाल्याचा अंदाज वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र, मृत्यू नेमका कशामुळे झाला, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. औषधांचा परिणाम, अपस्मार किंवा अन्य कारण याचा उलगडा व्हिसेरा तपासणी आणि सविस्तर शवविच्छेदन अहवालानंतर होणार आहे. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रिता उईके यांच्या मार्गदर्शनाखाली वलगाव पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.