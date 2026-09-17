विदर्भ

गोरं होण्यासाठी औषधांचं अतिसेवन बेतलं जीवावर? डोळ्यातून रक्त, मृतदेह पालथा; २२ वर्षीय BAMS डॉक्टरच्या मृत्यूने अमरावतीत खळबळ

अमरावतीत बीएएमएस डॉक्टरच्या मृत्यूने खळबळ उडाली आहे. अवघ्या 22 वर्षीय तरुण डॉक्टरच्या मृत्यूने कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. या प्रकऱणी पोलीस अधिक तपास करत आहेत.
Amravati BAMS doctor death

Amravati BAMS doctor death

Esakal

सूरज यादव
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अमरावतीत बीएमएमएस डॉक्टरचा झोपेत संशयास्पद मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय .अवघ्या २२ वर्षीय तरुण डॉक्टरच्या मृत्यूने कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. नाशिकमधून आदित्य रावटे यांनी बीएमएमएसचं शिक्षण पूर्ण केलं होतं. त्यांचा मृतदेह वलगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या त्यांचा घरी आढून आला.

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