अमरावतीच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा! राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचे खासगी सचिव राहिलेले बोथे गुरुजी पद्म पुरस्काराने सन्मानित!

अमरावती जिल्ह्याचे भूषण, वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचे खासगी सचिव तसेच अखिल भारतीय श्रीगुरुदेव सेवामंडळाचे सरचिटणीस जनार्दनपंत बोथे (गुरुजी) यांच्या सामाजिक कार्यातील उल्लेखनीय योगदानाची दखल घेत भारत सरकारतर्फे त्यांना प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. .सन १९५२ पासून जनार्दनपंत बोथे गुरुजी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या समवेत सेवाकार्यात सक्रियपणे सहभागी होते. गुरुकुंज आश्रमातील मानव सेवा छायालयाचे अधीक्षक म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी सांभाळली. तसेच त्यांनी अनेक अनाथ व गरीब मुलांच्या शिक्षणाची, संगोपनाची व पुनर्वसनाची जबाबदारी घेत त्यांचे आयुष्य घडवले. त्यांना मिळालेल्या या पद्मश्री पुरस्काराने अखिल भारतीय श्रीगुरुदेव सेवामंडळ व अमरावती जिल्ह्यात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Padma Shri Award: राजधानी दिल्लीदरबारी तमाशाची मोहोर; संगमनेरच्या रघुवीर खेडकर यांना पद्मश्री, सांगोल्याच्या रस्त्यावर सुवर्णवार्ता!.राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या विचारांचा प्रसार व प्रचार अधिक व्यापक व्हावा, यासाठी गुरुकुंज आश्रमाच्या माध्यमातून बोथे गुरुजींचे योगदान अत्यंत मोलाचे ठरले आहे. त्यांचे कार्य आज अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. जनार्धनपंत बोथे गुरुजी यांचा जन्म वाशीम जिल्ह्यातील गोगरी या गावात झाला. १९५२ साली गावात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या भजनाचा कार्यक्रम होता. दुसऱ्या दिवशी महाराज बोथे यांच्या घरी गेले आणि त्यांचे वडील बापूराव पाटील बोथे यांना भेटले. जनार्धनपंत बोथे यांना त्यांनी मागून घेतले. त्याचक्षणी बापूराव बोथे यांनी जनार्धनपंतांना यांना महाराजांच्या चरणी अर्पण केले. यानंतर गुरुकुंज आश्रमाचे कायमचे रहिवासी झालो, अशी माहिती बोथे गुरुजी यांनी दिली..पुढे बोलताना ते म्हणाले, गुरुकुंज आश्रम येथे स्वावलंबी विद्यालयात 'कमवा व शिका' या मंत्राप्रमाणे माझे मॅट्रिकपर्यंत शिक्षण पूर्ण झाले. एसटीसी प्रशिक्षण गुरुकुंजात पूर्ण केले. महाराजांनी नागपूर येथे स्टेनो, टायपिस्ट शिक्षणासाठी ठेवले. फोटोग्राफीचे शिक्षण नागपूरला घेतले. महाराजांसोबत खासगी सचिव म्हणून भजनदौऱ्यात होतो. त्यात महाराजांचे भजन, भाषण रेकॉर्ड करणे, भजनात साथसंगत करणे व फोटोग्राफरचे काम करीत असे..Padma Awards 2026 : पद्म पुरस्कार जाहीर: महिलांचा सन्मान, परदेशी नागरिकांचा गौरव; धर्मेंद्र, अच्युतानंदन यांना पद्मविभूषण.१९६४ मध्ये माझ्यावर वं. महाराजांनी श्रीगुरुदेव मानवसेवा छात्रालयाची जबाबदारी दिली. ती मी निष्ठेने सांभाळली. मानवसेवा छात्रालयात अधीक्षक पदाची जबाबदारी असताना शिक्षणाची गंगा समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचावी, शिक्षणापासून कोणी वंचित राहू नये, ही भावना लक्षात घेऊन मी १९७२ मध्ये राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शिक्षण संस्था स्थापन केली व त्याद्वारे शाळा, आदिवासी व विमुक्त जाती जमातीच्या मुला-मुलींसाठी आश्रमशाळा काढली..राष्ट्रसंत श्री. तुकडोजी महाराजांना अभिप्रेत असलेले समाज शिक्षण, स्वावलंबन, आत्मनिर्भर, उद्योगशील, असा आदर्श विद्यार्थी घडावा, असे अभिप्रेत होते. त्याच आधारावर या शाळांमधून राष्ट्रसंतांची शिकवण दिली जाते. सन २००० पासून मी राष्ट्रसंत श्री. तुकडोजी महाराज संस्थापित अखिल भारतीय श्रीगुरुदेव सेवा मंडळाच्या सरचिटणीसपदी विराजमान आहे, अशीही माहिती त्यांनी दिली..बोथे गुरुजी यांनी हा सन्मान राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या चरणी अर्पण करीत त्यांच्या विचारांवर चालणाऱ्या अखिल भारतीय गुरुदेव सेवा मंडळातील सर्व सेवाभावी कार्यकर्त्यांचा हा गौरव असल्याचे नमूद केले. आजचा पुरस्कार गुरुमाऊली राष्ट्रसंतांच्या सेवाकार्याचे फळ आहे. त्यांच्या प्रेरणेमुळे समाजाची काही सेवा झाली याचे समाधान आहे, असेही ते म्हणाले.